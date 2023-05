"Com’è possibile che tanti sindaci dopo il voto cadano dalle nuvole?"

"In questi giorni – scrive Livio Mercatelli, geometra e consulente del Lavoro in pensione, ex amministratore dell’ospedale Lanciarini di Sassocorvaro – sono balzati alla ribalta delle cronache pesaresi gli aumenti che quasi tutte le autorità amministrative della provincia (Presidente provincia e tantissimi sindaci dei Comuni fra cui Pesaro e Urbino) hanno elargito ai membri del Consiglio di Amministrazione Pierotti Andrea (Presidente), Tiviroli (ad) e ai consiglieri Fabbri M.,Fiaccarini P.,Mazzoli M.,Mengucci S.,Pedinelli M.,Ramonda A.e Vai M.. E’ stata tenuta una assemblea dei soci nel corso della quale oltre al rinnovo di tutto il Consiglio (confermato in blocco), sono stati rideterminati i compensi con aumenti che a dire consistenti è una eufemia. Ma ciò che appare davvero strano è come tanti sindaci e il Presidente della Provincia oggi cadono dalle nuvole come se non fossero stati loro a decidere aumenti che hanno dell’incredibile. Qualcuno addirittura parla di atmosfera surreale dove erano tutti felici. Eppure non si tratta di semplici cittadini ma di amministratori eletti da semplici cittadini. Amministratori che decidono le sorti dei normali cittadini. Come è possibile che solo il sig. Ferraro (assessore di Montelabbate) con la propria astensione sia stato l’unico ad accorgesi che qualcosa non andava? Eppure è così! Oggi vogliono tutti tornare indietro per annullare quella decisione. E’ normale una cosa del genere o c’è qualcosa di malato? La gente non ce la fa più a pagare le bollette e questi se ne fottono. Praticamente, aggrappandosi allo Spirito Santo. Prendo atto che l’azienda ( Mms) ha tenuto a precisare che la decisione è stata tutta di parte pubblica e non aggiungo altro".