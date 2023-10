Come restare giovani. Esperti a confronto con la "50&Più"

L’associazione "50&Più Pesaro Urbino" organizza un convegno (domenica alle 10 nella sede Confcommercio, Strada delle Marche 58): si parlerà di come restare giovani e delle sue diverse accezioni. Interverranno il prof. Manolo Farci, docente all’Università di Urbino, che parlerà di nuove tecnologie; il dottor Matteo Manzo, specialista in chirurgia plastica, che parlerà, insieme a Stella Scarpa (beauty personal trainer), dei trattamenti estetici in chirurgia plastica; il dott. Carlo Militello, biologo, che affronterà il tema epigenetica e terza età, come i fattori ambientali possono interferire coi processi di invecchiamento. Infine si parlerà di come prevenire dolori e rigidità con la ginnastica posturale, relatore il dottor Agostino Panzani. Introdurrà iil dottor Roberto Pili, presidente della Comunità mondiale della longevità.