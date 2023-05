Come salvare l’Adriatico? Un dibattito

Come salvare il mare Adriatico e valorizzare le sue grandi risorse? Se ne discuterà oggi nella sede di Sub-Tridente (in strada tra i Due Porti, 42), in convegni e dibattiti che vedranno confrontarsi docenti universitari, amministratori locali e gli stessi cittadini. L’evento partirà già alle 9, con il convegno "Adriatico da recuperare: quali soluzioni per una corretta transizione ecologica". Aprirà i lavori Antonella Penna (presidente della Società Italiana di Biologia Marina) con "Il Mare Adriatico oggi". A seguire Francesco Regoli della Politecnica delle Marche, che approfondirà "la presenza di micro e nanoplastiche nella catena alimentare e le possibili soluzioni". Per parlare di "Passato, presente e futuro della pesca in Adriatico" interverrà Emanuela Fanelli (docente UNIVPM), mentre Vittorio Marletto, fisico e climatologo, parlerà delle "Trivellazioni in Adriatico". A conclusione della mattinata il prof. Ferdinando Boero (direttore del Museo Darwin-Dohrn di Napoli) descriverà i cambiamenti della biodiversità in Adriatico. Dalle 15, la tavola rotonda: "Il PNRR per il mare, un’occasione perduta?". Interverranno anche il deputato di Europa Verde Angelo Bonelli, l’assessore alla Sostenibilità Maria Rosa Conti e i consiglieri regionali Andrea Biancani (Pd) e Luca Serfilippi (Lega).