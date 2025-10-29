Come sarà la nuova Pesaro. Porto, aree dismesse, S. Bartolo. Eliminare il degrado e rinascere

Mancava solo il sindaco Andrea Biancani, impegnato su un altro fronte. Molto più pratico. Unico assente ‘giustificato’, perché ieri mattina all’hotel Charlie c’erano tutti. Mezza giunta, mezza opposizione, ma soprattutto c’erano tantissimi tecnici per il primo confronto su quella che sarà la città del futuro. Tradotto: il nuovo piano regolatore che ora si chiama Pug. Oltre duecento persone in sala ad ascoltare gli interventi che sono partiti con l’assessore al ramo, Andrea Nobili. Il quale è partito citando Cartesio e poi ha raffrontato la "città dell’uomo solo (Brasilia di Oscar Niemeyer), ad un’altra città e cioè Firenze: Quale è meglio?". Questo l’interrogativo lanciato alla sala da Nobili.

Un paragone per arrivare al senso "della condivisione e della partecipazione, per uno strumento che quando verrà approvato, fra tre-cinque anni, dovrebbe ridisegnare il volto della città", ha concluso l’assessore. Ieri mattina il primo approccio, molto teorico, ad un tema strategico perchè il Pug "dovrà essere fatto al servizio delle persone e non viceversa" ha sottolineato Nobili.

Una mattinata dove il mattone è volato... alto. Perché si sono allargati i confini dell’edilizia cittadina all’intero territorio. Il volo di rondine sulla città lo ha fatto Marco Fattore dirigente dello sviluppo urbano ed economico che ha affrontato le varie tematiche ora sul tappeto. "Capire cosa fare delle arie industriali dismesse – ha detto –, vedere cosa accadrà con Villa Marina perché il degrado porta degrado e quindi aspettiamo la dismissione dell’Inps; quindi bisognerà anche raccordarsi con l’autorità portuale del Medio Adriatico per quello che riguarda lo sviluppo di tutta l’area portuale". Dopodiché ha allargato gli orizzonti parlando del turismo "e quale turismo?", del potenziamento del parco del San Bartolo come occasione "anche per destagionalizzare".

Il tutto "pensando anche a tutto il territorio circostante". Insomma Pesaro ’città e contà’ puntando forte anche sulla identità culturale. Poi è stata la volta della qualità della vita, delle infrastrutture ed anche delle scuole "con una popolazione scolastica in calo per la denatalinità". "Un ripensare, partecipato alla città del futuro senza che sia e diventi un libro dei sogni. Tenendo conto che uno degli ostacoli maggiore è la paura del cambiamento", ha concluso Fattore.

Quindi hanno preso la parola nell’ordine Stefano Villameno giurista dell’università di Macerata perché la disciplina che regola l’urbanistica è un intreccio di norme e cavilli ed ha citato le disposizioni regionali ed anche i vincoli della Soprintendenza. Poi hanno preso la parola, in questa mattinata-fiume, Fabrizio Cinquini di Terre.it, Antonio Lucarini urbanista del Comune. Quindi, prima delle conclusioni di Nobili, ci sono stati gli interventi dei rappresentanti degli ordini professionali e delle associazioni di categoria – tutti presenti –, perché uno degli stimoli lanciati alla platea degli oratori è stata questa: "Dovete anche essere portatori di idee", e cioè la merce più difficile da trovare.

Platea silenziosa, ma fino ad un certo punto, perché nelle pause si è scatenato il dibattito, quello che non vola alto, ma viaggia terra-terra. "E se in attesa del Pug scattano le norme di salvaguardia (congelamento di tutte le attuali previsioni urbanistiche, ndr), tutta la città è bloccata?", dice un architetto pensando forse alla zona mare che è quella più appatibile sotto il profilo della rendita. Poi viene tirato in ballo il grande contenitore della città e cioè Rocca Costanza "di cui nessuno parla anche perché è diventato un tabù", dice un altro architetto. Al quale risponde un altro tecnico: "E’ chiusa da oltre 36 anni per cui è l’unico caso dove giustifico un esproprio proletario".

Tema, comunque, quello di Rocca Costanza che alcune associazioni vogliono portare e riportare alla ribalta all’interno della revisione urbanistica della città perché attorno a questa fortezza gira tutto il centro storico: "passiamo alla terra che gira intorno al sole urbano sperando di non finire in graticola per eresia come Galileo".

Il ritorno sul cemento arriva da un tecnico che è anche imprenditore: "Sapete cos’ è il limite di questa sala? E’ che sono assenti quelli che mettoni i soldi ed investono, perché senza soldi è solo teoria".

