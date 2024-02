"Come si scrive un libro per bambini". Incontro all’Alexander

"Come si scrive un libro per bambini?". Davanti alla terrazza sul mare dell’Alexander Museum Palace Hotel, in viale Trieste 20, a Pesaro, domani, alle ore 19, l’autrice Cecilia Cesaroni si confronta con il rodato gruppo della rassegna "7!" per raccontare la sua esperienza di giovane donna autrice di alcuni libri per bambini. Laureata in lettere moderne, Cecilia Cesaroni inserisce nei suoi libri temi importanti come la preservazione dell’ambiente, oggetto della sua ultima creazione: "Un laghetto da salvare". Con lei, il circolo culturale fondato dal conte Alessandro ’Nani’ Marcucci Pinoli e gestito da Fabio Massimo Aromatici di ’Storie di Pesaro’ giunge al dodicesimo incontro. Ingresso gratuito.