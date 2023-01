"Come sono belli gli ultimi 125 milioni di anni"

Il consuntivo 2022 di Rodolfo Coccioni si chiude ricco di soddisfazioni. Il noto geologo, Professore Onorario dell’Università di Urbino ha raggiunto il 51° posto tra gli geoscienziati scienziati italiani inclusi nella classifica internazionale stilata da Research.com, ma confida di scalare altre posizioni grazie a tre pubblicazioni scientifiche realizzate assieme a ricercatori italiani, brasiliani, francesi, giapponesi e statunitensi. Tutte eccezionalmente pubblicate quest’anno sulle prestigiose riviste di Nature Portfolio. Un risultato più unico che raro, per lei e per l’Ateneo... "Quanto meno in termini di produttività scientifica" conferma Coccioni "posso sicuramente considerare il 2022 come un anno particolarmente effervescente. In termini geologici direi “vulcanico“". Quali temi ha trattato nei suoi articoli? "L’attività di ricerca di questo anno si è focalizzata sugli ultimi 125 milioni di anni della storia della Terra e ha riguardato l’evoluzione biologica, chimica e climatica degli oceani del passato. Le ricerche si sono svolte in un’ottica integrata e interdisciplinare, con l’obiettivo di fornire nuovi contributi relativi alla storia del nostro pianeta. Una particolare attenzione è stata rivolta agli eventi oceanici globali connessi a periodi di riscaldamento estremo, anossia e acidificazione, confrontabili con quelli che purtroppo stiamo vivendo attualmente". Su questo aspetto, il nostro territorio ha delle peculiarità di grande interesse. "Vero. Le rocce stratificate che costituiscono...