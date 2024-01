Come sono vive grazie ai Liverani le antiche cellette votive di Pesaro

di Riccardo Paolo Uguccioni

Di recente è stata messa in rete una serie di vedute di Romolo Liverani (1809-1872) e del figlio Tancredi (1837-1890), faentini, entrambi scenografi e insigni vedutisti, i quali operarono anche nell’allora Legazione di Urbino e Pesaro lasciandocene affascinanti acquerelli e vedute. Quella riprodotta in questa pagina è la "celletta della B.V. delle Lacrime fuori di porta Fano a Pesaro" (foto in basso). Non la riconosciamo, e infatti non l’abbiamo mai vista: ma l’immagine, come tutte quelle dei Liverani, è una testimonianza pressoché fotografica.

Perché ci si possa orientare, si consideri che la strada a destra è la Flaminia (che oggi lì emerge dal sottopasso ferroviario), quella a sinistra è la traversa di Montegranaro, più tardi ribattezzata via Francesco Baracca, e che nel punto da cui il pittore ritrasse l’edificio oggi transitano i treni. Al di là della strada, si intravvede l’antica chiesa parrocchiale di Loreto, opera di Tommaso Bicciaglia allievo del Lazzarini; Tancredi Liverani ne ha lasciato un tratteggio sospeso nel cielo, ma oggi al suo posto sorge il cinema Loreto.

Ricordata in una visita pastorale del 1690, la chiesetta delle Lacrime apparteneva alle suore Servite del convento della Purificazione, situato lungo il corso di Pesaro (oggi ne resta la chiesa detta del Carmine); la cappelletta era custodita da una pia unione che in caso di calamità procedeva, avendo chiesto le debite licenze, a traslare processionalmente in città il venerato quadro della Madonna che in quella celletta si conservava.

Si sa ad esempio che quando il “cholera asiatico“ ricomparve in Pesaro nell’estate 1855, portandosi via centinaia di persone, i nostri antenati si appellarono alla Madonna nelle sue diverse declinazioni (quella delle Grazie per l’occasione fu trasferita ed esposta in duomo) e anche la pia unione della Vergine delle Lacrime fece la sua processione sicché, quando dopo qualche mese il morbo decrebbe e sparì, si pensò che ciò fosse accaduto per divina intercessione. La chiesetta era, in quel momento, come la vediamo nell’acquerello. Proprio per ringraziamento della cessata pestilenza sul finire del 1855 l’edificio fu ampliato e ammodernato in forme neoclassiche, con lesene in cotto (che ricordano la Pescheria).

Ma non ebbe fortuna: pochi anni più tardi gli passò vicinissima la massicciata della ferrovia, costruita in elevato sul piano della campagna e che quasi la investì (il Comune di Pesaro avviò pure una causa contro la Società costruttrice, ma ormai la cosa era fatta); poi nel settembre 1860 a Pesaro arrivò l’Armata sarda e, con lei, uno Stato in quel momento poco propenso verso il patrimonio ecclesiastico e anche verso i preti. Dopo diverse vicende, nel 1930 l’edificio fu venduto a un privato, non senza collocare il quadro miracoloso della Madonna delle Lacrime nella vicina parrocchia di S.M. di Loreto. Oggi nella soppressa chiesa c’è l’officina di un marmista.

Un’altra celletta, detta del Carmine vecchio, si trovava "fuori di porta Fano" lungo la strada per Muraglia. Credo di averla vista, nei miei primi giri in bicicletta: aveva ancora il cancello in legno e mi pare stesse dove oggi via Righi sbocca sulla via Flaminia. Poi l’edilizia l’ha travolta negli anni Sessanta.