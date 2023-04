Come splende lo “Stabat Mater“ di Antonio Vivaldi

L’Associazione culturale musicale “ArsMusica“, presieduta da Giovanna Maria Calapai Giordano, come progetto divulgativo della grande musica in chiesa ripropone il tradizionale concerto di Pasqua nell’ambito della XI edizione del Festival “World Organ Days Pesaro“. Sarà presentato lo Stabat Mater di Antonio Vivaldi organizzato in collaborazione con l’arcidiocesi di Pesaro. L’evento musicale che si terrà oggi alle 21 alla chiesa di sant’Agostino, in Corso XI Settembre a Pesaro, avrà come protagonista la musica di Antonio Vivaldi, grande compositore tale da innovare, col suo modo di comporre, la musica del periodo Barocco, e punto di riferimento per tutta la musica coeva europea. All’Organo Gaetano Callìdo del 1773, prezioso manufatto settecentesco, (unico in città, restaurato e funzionante di quel periodo storico), il maestro Luca Scandali, concertista internazionale, studioso di musica antica nonché docente del Conservatorio Rossini. E’ sua la trascrizione per organo dell’Opera presentata, concepita alla maniera dello stile compositivo di Vivaldi. Scandali accompagnerà la voce di Alessandra Visentin, artista richiesta da grandi teatri. Sarà presente l’Arcivescovo Metropolita di Pesaro, Urbino, Urbania e Sant’Angelo in Vado, Sandro Salvucci.

l. d.