Come sta la sanità marchigiana? Secondo la Cgil non benissimo

‘Lo stato di salute della sanità marchigiana’ è il titolo dell’iniziativa organizzata per venerdì alle 21 alla biblioteca comunale ‘Sebastiano Dominci’ di San Michele al Fiume dal gruppo ‘Fuoritempo’, che avrà come relatrice Vania Sciumbata, segretaria confederale Cgil Pesaro Urbino. "L’annunciata riforma della sanità regionale sta avvenendo senza alcun tipo di certezza sui contenuti e sui servizi ai cittadini e sulle prospettive per il personale – si legge nella presentazione dell’appuntamento -. Oggi una parte rilevante dei servizi pubblici che fino a poco tempo fa erano gestiti dal servizio sanitario nazionale sono, di fatto, demandati o garantiti dal privato. Le liste d’attesa lunghissime costringono troppi cittadini a rivolgersi al privato o altrove, spendendo risorse in una fase storica di grande difficoltà, segnata da un’inflazione altissima e dall’aumento dei costi delle bollette".

"Molti pensionati – aggiunge la nota – stanno rinunciando alla prevenzione e alle cure. All’interno degli ospedali, poi, sempre più turni sono affidati a società private che stanno alimentando costi pubblici molto elevati, senza che ci sia una possibilità di verifica della qualità del servizio reso ai cittadini a causa di un vuoto normativo cui ancora non si è posto rimedio. I cittadini vedono ridotte le prestazioni fornite dal sistema pubblico e i reparti ospedalieri sempre più spesso assistono al fenomeno dei medici che decidono di migrare altrove e dei pronto soccorso intasati". "L’iniziativa, che ha il patrocinio gratuito del Comune – concludono gli organizzatori -, sarà l’occasione anche per discutere dell’esigenza di riequilibrare la ripartizione delle risorse tra i livelli assistenziali ospedaliero, distrettuale e della prevenzione, nettamente sbilanciata a favore del primo; e di altri temi di rilievo".

s.fr.