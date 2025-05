"Come stai?". Arriva il festival dedicato alla salute mentale

"Come stai?". Una semplice domanda che può fare la differenza nel benessere mentale. Se ne occuperà il festival “Come Stai? Urbino“, dedicato alla salute mentale in programma dal 16 al 18 nelle aule del Legato Albani, in piazza della Repubblica. L’iniziativa, organizzata da diverse associazioni cittadine (RinasciMente, Agorà, Rotaract, FUCI, Arci, Astra, Tensione, Rinascita Culturale, CTU), in collaborazione con Università, Comune, Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo e la Fondazione Ca’ Romanino, è realizzata col finanziamento del Ministero dell’Università nell’ambito dell’avviso Proben e con il supporto economico dell’azienda Form Action.

L’evento sarà focalizzato sul benessere dei giovani adulti, fornendo un’occasione di scambio e dibattito sui diversi temi psico-motori. "La salute – spiega il professor Antonello Colli, alla direzione scientifica del festival – è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non meramente l’assenza di malattia o infermità: così viene definita ufficialmente la salute dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Eppure il benessere mentale è spesso ignorato e stigmatizzato, proprio per questo abbiamo sentito la necessità di parlarne con l’aiuto di professionisti".

Il programma, oltre all’attività laboratoriale dedicata all’acroyoga e allo spettacolo teatrale organizzato da pazienti psichiatrici, prevede incontri seminariali con importanti esperti del settore, tra i quali il professor Fabio Madeddu, figura di rilevanza internazionale, che interverrà sul tema del narcisismo, Giulia Gagliardini, che parlerà di percezione corporea e di disturbi alimentari in relazione ai social, Stefano Eleuteri, dell’Istituto di sessuologia clinica di Roma, che si occuperà invece di identità di genere e orientamento sessuale. A conclusione di ogni serata verrà infine organizzato un concerto alla Fortezza Albornoz.

"Desideriamo – prosegue il prof Colli, docente Uniurb di Psicologia dinamica – anche far conoscere i servizi di ateneo come quello di psicoterapia, motivo di orgoglio in Italia, sia per via dei suoi prezzi accessibili a tutti, sia per il supporto che fornisce alla ricerca". L’obiettivo è quello di aumentare l’interesse per la salute mentale: "Vogliamo sensibilizzare sull’importanza del supporto psicologico – aggiunge Francesco Bondanese, tra gli organizzatori – combattendo luoghi comuni e banalizzazioni. Siamo convinti che sia ancora necessario far capire l’importanza di farsi aiutare, o anche solo creare maggior consapevolezza su alcuni argomenti troppo spesso ignorati". Conclude Alex Ricci, altro organizzatore: "Vorremmo che Urbino diventasse un punto di riferimento per la sensibilizzazione e la divulgazione sul tema, un polo culturale attrattivo capace di coinvolgere e di creare interesse".

g. v.