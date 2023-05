"Come un libro all’aperto" A Bartoletti gli onori di casa

Marino Bartoletti presidente onorario e protagonista di ben 4 appuntamenti - in uno dei quali nelle vesti di autore e negli altri a dialogare con gli ospiti – più un ‘elenco’ di personaggi di altrettanto spessore, tra cui Davide De Zan, Paolo Crepet, Fabio Caressa, Paolo Jannacci e Massimo Cirri di Caterpillar.

E’ stato presentato ieri il programma della seconda edizione di ‘Come un libro all’aperto’, la rassegna letteraria diffusa nel territorio di Mondolfo e Marotta (gli incontri, tutti gratuiti, si svolgeranno in cinque siti diversi) e nel tempo, con 11 tappe in 8 giorni: dal 4 giugno all’8 luglio. "Un calendario di assoluto livello", come ha rimarcato proprio Marino Bartoletti, presente ieri accanto al sindaco Nicola Barbieri, al consigliere comunale con delega alla cultura Even Mattioli (insieme in foto) e al consigliere regionale Luca Serfilippi. Il noto scrittore, giornalista, conduttore e autore radiotelevisivo, nonché critico musicale, ha detto: "E’ una rassegna pressoché perfetta, con una complementarietà autorale straordinaria. Sono felice di poter dare il mio contributo e se ho accettato la richiesta di questi due giovani (Barbieri e Mattioli, ndr) – ha aggiunto – è perché quando sono venuto qui l’anno scorso a parlare del mio libro ‘Il ritorno degli dei’ sono stato benissimo. C’era un clima di attenzione, affetto, quasi una piccola magia; e poi si è creato un feeling con Nicola ed Even. E’ bello veder crescere queste rassegne letterarie fatte con tanto amore e che hanno la finalità di divulgare la cultura".

Sia il sindaco Barbieri che il consigliere Mattioli hanno rimarcato come "Bartoletti darà ancora maggior prestigio a questa iniziativa, che il 19 maggio sarà presentata al Salone Internazionale del Libro di Torino, nello stand della Ragione Marche". "Regione che patrocina l’evento e che è anche pronta a riconoscere un contributo", ha detto Serfilippi.

Il programma si aprirà il 14 giugno alle 21 in piazza del Comune a Mondolfo con Bartoletti che presenterà il suo nuovo romanzo ‘La discesa degli Dei’, che fa parte di una trilogia narrativa dedicata ai campioni dello sport e dello spettacolo. Il giorno dopo, alle 18,15, al Chiostro di Sant’Agostino, Alessandro Della Santunione parlerà del suo ‘Poco mossi gli altri mari’; mentre alle 21, nei Giardini della Rocca, Paolo Milone illustrerà l’opera ‘Astenersi Principianti’. Venerdì 16 giugno alle 18,15 Michela Tanfoglio presenterà al Chiostro ‘Picasso, la mala arte’; e alle 21 in piazza dell’Unificazione a Marotta Davide De Zan dialogherà con Bartoletti sul suo libro ‘Pantani per sempre’. Doppio appuntamento anche il 17 giugno: alle 18,15 Simona Lo Iacono parlerà al Chiostro de ‘Il mistero di Anna’, e alle 21, in piazza dell’Unificazione, Massimo Cirri e Chiara D’Ambros si confronteranno sul loro libro ‘Quello che serve’. Il 3 luglio alle 21, in piazza del Comune, sarà la volta di Paolo Crepet e del suo ‘Prendetevi la luna’, mentre il 6, sempre alle 21, in piazza dell’Unificazione, Fabio Caressa presenterà, dialogando con Bartoletti, ‘Grazie, Signore, che ci hai dato il calcio’. Il 7 luglio, al Molo di Marotta, sarà protagonista Fabio Genovese col suo ‘Oro puro’, e il giorno dopo, in piazza del Comune, serata spettacolo, tra parole e musica, con Paolo Jannacci ed Enzo Gentile, condotta da Bartoletti.

Sandro Franceschetti