’Come un libro all’aperto’ Ospiti eccellenti

Decollerà domani, a Mondolfo, la seconda edizione della rassegna letteraria ‘Come un libro all’aperto’. Protagonista di questa serata di apertura, in programma alle 21 in Piazza del Comune (in caso di pioggia ci si trasferirà all’interno della chiesa di Sant’Agostino) sarà Marino Bartoletti, che presenterà il suo nuovo romanzo ‘La discesa degli Dei’, che fa parte di una trilogia narrativa dedicata ai campioni dello sport e dello spettacolo. La partecipazione all’appuntamento di domani, così come ai prossimi della rassegna, è gratuita.