"Come vorrei conoscere i pensieri nascosti del mio cane Biagio"

Chissà a cosa pensano i cani… Nella mia vita ho sempre avuto accanto un amico a quattro zampe. Da piccola, quando ancora non ne avevo uno tutto mio, giocavo con i cani di mia zia: un labrador dal manto dorato, soprannominato Attila per la sua propensione a distruggere tutto ciò che incontrava nel suo cammino; e un San Bernardo che, nonostante le sue enormi dimensioni facessero preoccupare del contrario, era l’essere più elegante e delicato del regno animale.

Oggi sono la “padroncina“ di Biagio, un piccolo barboncino di appena 2,300 kg ricoperto da riccioli color champagne. Lo so, Biagio è un nome "troppo umano" per un cane, ma appena l’ho visto, l’ho preso e ho esclamato: "Tu hai la “faccia“ da Biagio!". È sempre con me, se potessi lo porterei anche in ospedale durante i soliti e noiosi controlli annuali. Riesce a decifrare ogni mio cambio d’umore e gli basta uno sguardo per capire ciò che può e che non deve fare. È dolce, indipendente, coraggioso e amorevolmente testardo: quando si impunta su qualcosa difficilmente si riesce a distrarre.

A volte, quando mi guarda con i suoi occhietti profondi sembra voler dire qualcosa, è proprio vero quando dicono che ai cani manca solo la parola. Ogni tanto mi capita di immaginare i disegni dei suoi pensieri e dei suoi piccoli ragionamenti che alla fin dei conti sono perfetti. Sarei curiosa di sapere se si rende conto di sognare mentre dorme e soprattutto venire a conoscenza di che cosa sogna. Mi piacerebbe imparare a riconoscere il suo linguaggio espressivo fatto di piccoli movimenti spesso impercettibili, e vorrei poter scoprire i viaggi delle sue emozioni. Sono dispensatori di amore vero, puro. "Quando adotti un cane, vizialo, vizialo da morire, perché tu potrai averne quanti ne vuoi nella tua vita, ma lui, nella sua, avrà solo te".

Asia D’Arcangelo