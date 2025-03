Comici, filosofi, psichiatri. Poi la musica di Morricone

Tanti gli eventi in arrivo nei due grandi contenitori cittadini. Sindaco, Vimini e Pieri hanno ribadito la rinnovata centralità di Pesaro nel panorama degli eventi nazionali. Non tutte le carte sono state svelate ma alcune anticipazioni si possono già scaricare dai siti online di prevendite dei biglietti. Oltre ai già citati Olly (vincitore Sanremo), in programma alla Vitrifrigo il 13 marzo 2026 e Giorgia, con il suo tour invernale con data all’astronave il 12 dicembre, si aggiungono altri appuntamenti che questa volta coinvolgono anche il PalaScavolini. Primo appuntamento con lo scoppiettante "Poker romagnolo" in programma il 12 giugno con protagonisti Paolo Cevoli, Giuseppe Giacobazzi, Duilio Pizzocchi e Vasumi. Insieme sul palco, i quattro comici più rappresentativi dell’Emilia Romagna in uno spettacolo adatto solo a chi ha addominali allenati a ridere. Poi l’Auditorium si presterà a due appuntamenti di riflessione. Il primo l’11 novembre con protagonista lo psichiatra, sociologo e scrittore Paolo Crepet con il suo spettacolo teatrale, "Il reato di pensare". Seguirà il 16 aprile (ma del 2026), Umberto Galimberti, il filosofo, saggista e psicoanalista che al PalaScavolini porterà il suo spettacolo "Il bene e il male Educare alle nuove generazioni".

La musica sarà invece protagonista all’Auditorium il 13 marzo 2026 con Morricone Film History, un affascinante viaggio nella carriera del grande maestro attraverso le sue musiche eseguite da un’orchestra e le immagini su grande schermo dei suoi capolavori. A completare il quadro, "Me contro te", lo show dei 10 anni in programma il 26 e 27 aprile. Me contro Te sono un duo siciliano formato da Luigi Calagna, in arte Luì, e Sofia Scalia, in arte Sofì. I due, nati come youtuber nel 2014, sono una coppia sullo schermo e nella vita reale.

Claudio Salvi