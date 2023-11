Comitato di viale Cairoli: "Dal Comune aspettiamo ancora un invito al confronto"

"Contro il degrado di viale Cairoli serve un intervento urbanistico più articolato del solo sottopasso. Ci fa piacere che questa idea sia presa in considerazione dalle forze politiche che siedono in consiglio comunale (il riferimento è al recente intervento della Lega ndr)". Il Comitato per viale Cairoli, sorto pochi giorni fa per tutelare lo storico viale e per evitare che la sua riqualificazione passi attraverso l’abbattimento dei platani, ricorda di "essere in attesa di un incontro con chi governa la città". E ancora: "Ci fa piacere – scrivono i referenti Sonia Caselli, Alberto Torta e Francesca Uguccioni – che si cominci a riparlare dei problemi del verde cittadino e delle politiche associate dopo anni di oblio su un argomento che dovrebbe essere al centro della politica cittadina visti i problemi climatici a cui andremo incontro nei prossimi anni". Per quanto riguarda l’abbattimento di 15 platani per realizzare il nuovo sottopasso (2 milioni di euro di Rfi che cura progetto ed esecuzione dei lavori e 500mila euro del Comune), il Comitato sottolinea come "il taglio degli alberi sia considerato traumatico da molti cittadini, tenuto conto che, a causa della tingide e del cancro colorato, quasi il 40% degli alberi del viale è già mancante. Ma non vorremmo che il focolaio del cancro colorato sia il pretesto per giustificare l’attuale progetto del sottopasso. Ciò che spaventa è la mancanza di un progetto sulla messa a dimora di altri alberi con caratteristiche analoghe ai platani per capacità di ombreggiare. Così come riteniamo indispensabile una soluzione viaria di minore impatto del progetto proposto da Ferrovie".