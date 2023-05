Comitato, la rabbia continua "Sindaco dai risposte vere"

Non si fa attendere la risposta del Comitato dei Cittadini Liberi Pesaro al sindaco Ricci dopo che commentando la manifestazione del Primo maggio a Torraccia contro il biolaboratorio che ha riunito 6mila manifestanti, li ha definiti dei "complottisti con cui è impossibile ragionare". Il portavoce del Comitato Marco Palanghi ha chiarito le posizioni della protesta: "Ci fidiamo solo di quello che viene scritto e secondo la classificazione dell’Oms, per le attività inerenti al laboratorio, gli agenti patogeni sono classificati in 4 gruppi di rischio che sono: infettività, patogenicità, trasmissione e spettro d’ospite. Il livello Bsl3 (che avrà il biolab) – continua Palanghi - è riferito ad elevato rischio individuale. In questo gruppo sono presenti tutti gli agenti patogeni che causano gravi malattie nella persona e nella collettività. Tuttavia, per questi sono presenti le vaccinazioni e le terapie, in sperimentazione e non. Il ricorso proposto al presidente della Repubblica e diretto a far annullare la delibera del Consiglio comunale è avvenuto per i seguenti motivi: il Comune ha omesso di fare una gara tra offerenti, regola non derogabile; non ha fatto stimare il valore dell’area, accettando il prezzo proposto dall’istituto; gli uffici comunali avevano subordinato il loro parere favorevole al fatto che il laboratorio e le stalle non fossero industrie insalubri di prima classe ed invece gli allevamenti degli animali sono inclusi tra le lavorazioni insalubri di prima classe; non è stato fatto alcun approfondimento rispetto alla compatibilità di questa nuova costruzione e la natura dei terreni, a rischio esondazioni, e della zona abitata. Di fatto – conclude Palanghi -, il Comune ha deciso di fare installare in una zona quasi centrale della città e frequentata, un laboratorio collocato ad un livello di rischio molto alto dall’Oms. In risposta a questo attendiamo non opinioni né sfottò, ma risposte serie che dimostrino che le cose non stanno come noi crediamo".

g.m.