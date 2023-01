Comitato pro-vescovo faccia a faccia con Salvucci

Un faccia a faccia rispettoso ma schietto è stato fatto martedì a Urbino tra il neovescovo Sandro Salvucci e il comitato “Pro Nuovo Arcivescovo“, che si è battuto in questi mesi contro la decisione più volte annunciata, e poi confermata, di unione in persona episcopi delle due diocesi di Urbino e Pesaro.

"I partecipanti all’incontro – spiega il portavoce del comitato Giuseppe Magnanelli – hanno ribadito all’arcivescovo Salvucci, in un clima di rispettoso ascolto vicendevole, le ragioni delle loro azioni, più volte sottolineate nella stampa, tese alla difesa e salvaguardia dell’Arcidiocesi di Urbino, Urbania, Sant’Angelo in Vado. Indicazioni proposte al Nunzio e ai Vescovi marchigiani, e recentemente anche al cardinale Segretario di Stato, sua eminenza Pietro Parolin. Abbiamo sottolineato che il percorso seguito dalle autorità ecclesiastiche non è stato in linea con gli orientamenti del cammino sinodale della Chiesa, che prevede anche la corresponsabilità dei fedeli laici. Ora, a nomina avvenuta, abbiamo chiesto all’arcivescovo eletto il mantenimento dell’autonomia giuridica, canonica e amministrativa della nostra arcidiocesi, comprese le risorse economiche del suo patrimonio. Su questo, il presule ha dato piene e totali garanzie per tutto il tempo del proprio episcopato. Ha poi sottolineato che la sua principale e unica aspirazione è quella di proclamare e testimoniare Cristo e il suo vangelo. Ha ribadito che non intende farsi portavoce di determinate proposte, ma di ascoltare tutti e ciascuno, con piena disponibilità per un cammino di vicinanza e di accompagnamento, a cominciare dai sacerdoti".

Conclude Magnanelli: "Ritengo che questo tempo di autonomia, dal vescovo assolutamente garantito, permetterà di continuare ad approfondire le indicazioni del Comitato che sono di natura storica, culturale, logistica e soprattutto pastorale. Un grazie sincero a tutti i partecipanti del Comitato che con i loro variegati e qualificati carismi, hanno arricchito il dibattito, ponendo richieste specifiche per la salvaguardia e la difesa della nostra arcidiocesi".