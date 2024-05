Comitato regionale Pro Loco. Diotalevi eletto per altri 4 anni

Sabato scorso al Teatro delle Muse di Ancona si è svolta l’assemblea elettiva del Comitato regionale Unpli Marche di tutte le Pro Loco. Riconfermati per il prossimo quadriennio il presidente del Comitato regionale Unpli Marche Marco Silla ed eletto all’unanimità anche il consigliere nazionale Unpli Marche Pierpaolo Diotalevi (foto) della Pro Loco di Candelara, dove ha ricoperto per tanti anni la carica di presidente. Diotalevi, quindi, rappresenterà, per altri 4 anni le 220 Pro Loco marchigiane. "Sono molto soddisfatto – ha detto Pierpaolo Diotalevi – per questa conferma e ricordo che nei 4 anni precedenti, di cui 2, purtroppo, segnati dalla pandemia, è stato notevole il lavoro affinché le 700.000 tessere Unpli nazionali 2024 rappresentassero con un particolare logo le Marche proprio nell’anno di "Pesaro Capitale Nazionale della Cultura 2024"". In assemblea, presente il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, ringraziato per il costante impegno riservato alle Pro Loco. Anche il senatore questore Antonio De Poli, in video collegamento, ha ribadito la sua vicinanza.

l. d.