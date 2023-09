Comizi d’amore I porti sono musica

Si conclude stasera alla Rocca Malatestiana di Fano la rassegna “Comizi d’Amore“ diretta da Massimo Puliani, iniziata con Mogol e scandita dai successi dei racconti su Pino Daniele, Massimo Troisi, Lucio Dalla e di Roberto Mercadini nel suo racconto sulla fisica nucleare. In programma oggi prima del concerto di Elisa Ridolfi alle 21 il vernissage nel salone delle esposizioni dell’installazione “I calanchi“, l’opera più rappresentativa di Virginio Ridolfi, nonno della cantante. L’opera avrà come colonna sonora le musiche del film di Wim Wenders, il regista affascinato proprio dal dipinto di Ridolfi durante una visita a Frontone nel 2018. Alle 21,15 il concerto di Elisa Ridolfi. Al termine presentazione, a cura del presidente Andrea Angelucci, del nuovo anno sociale del Circolo culturale Bianchini di Fano. La cantante fanese, di recente ospite a Musicultura di Macerata, alla Rocca presenterà il viaggio musicale “Città d’o mare“ parole e musica dai porti delle città di Napoli, Genova, Lisbona e Fano. Scritto da Diego Tancredi (in scena come narratore), con Elisa Ridolfi i musicisti Riccardo Bertozzini (chitarra classica), Andrea Atto Alessi (contrabbasso) e Massimo Valentini al sax. “Città d’o mare“ è un viaggio tra i grandi classici della canzone che parlano, nonostante l’uso di lingue diverse, al mondo intero in un linguaggio tanto territoriale quanto fuori da ogni confine. Per la tappa di Fano ci sarà un omaggio, grazie ad un contributo poetico di Andrea Lodovichetti, alla sua forma dialettale e alla sua specifica narrativa di un mondo, quello portuale, che caratterizza il nostro territorio.

