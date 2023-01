Commedia dialettale con l’assessore Belloni nei panni di don Nereo

Oggi alle 17, al Teatro Comunale di Mombaroccio (Pesaro) la Compagnia Teatrale Dialettale Pesarese "Il Cavalcavia" mette in scena la commedia in vernacolo in due atti di Gabriele Morbidi "Una mèn leva cl’atra,e…", per la regia di Albino Calcinari. Gli interpreti Marco Marchionni, Lucia Mattioli, Fabio Guidetti, Massimo Ciaroni, Patrizia Sgherri, Marcello Massa, Luca Morrichini, Rossella Rulli, Enzo Belloni, Stefano Bertuccioli, Lanfranco Ugolini, Anna Cesarini, Andrea Bracci, che racconteranno le vicissitudini di Don Nereo e di una variegata fauna umana che, in maniera ironica e divertente, vogliono rappresentare le debolezze dell’umana specie. Tra i protagonisti l’assessore comunale Enzo Belloni nei panni di don Nereo. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero telefonico 3336292128. Sarà attivo il servizio di biglietteria dalle 16 di oggi.

l.d.