Commercialisti con gli sportivi di successo

Si tiene oggi e domani, all’Auditorium Scavolini, il convegno nazionale "Commercialisti N?XT. Generazioni di professionisti verso nuovi scenari", organizzato dal Consiglio nazionale dei commercialisti, in collaborazione con l’Ordine locale della categoria (foto), a cui parteciperanno oltre 1.500 professionisti provenienti da tutta Italia. Un evento che si aprirà oggi pomeriggio alle ore 15 e che sarà caratterizzato da quattro momenti di confronto con i presenti, pensati per approfondire il ruolo dei commercialisti all’interno dell’economia della cultura e le sfide che la professione deve affrontare, compresa quella della intelligenza artificiale, dialogando in particolare con i giovani. Ad aprire la giornata di oggi saranno i saluti istituzionali di Elbano de Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti; Marco Luchetti, presidente dell’Ordine di Pesaro e Urbino; Andrea Biancani, sindaco di Pesaro e Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche.

A seguire si parlerà di "I numeri della Professione: tra resilienza e nuovi scenari" e "Oltre la tradizione: opportunità e sfide di una professione che cambia". Domani, a partire dalle ore 10, sarà affrontato il tema "La cultura come driver di sviluppo economico e professionale", per chiudere con "Il successo raccontato: incontro tra professionisti e personaggi di successo", a cui parteciperanno anche il giornalista sportivo, Fabio Caressa e l’ex calciatore, Beppe Bergomi. L’Ordine dei commercialisti provinciale conta oggi 679 iscritti, in aumento rispetto al 2023, così come si registra un incremento della componente femminile. In controtendenza con il dato nazionale, l’Ordine provinciale ha visto nel 2023 un aumento del numero dei tirocinanti del 27,8% rispetto all’anno precedente.