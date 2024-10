Commercialisti, ieri il fischio finale. Con Caressa e Bergomi in campo

Si è chiusa ieri, all’Auditorium Scavolini, la due giorni dedicata al convegno nazionale "Commercialisti NeXT, generazioni di professionisti verso nuovi scenari", organizzata dal Consiglio nazionale dei commercialisti, in collaborazione con l’Ordine di categoria di Pesaro e Urbino. All’evento hanno partecipato oltre 1.500 professionisti provenienti da 132 ordini territoriali che si sono confrontati attraverso quattro panel specifici, che hanno coinvolto decine di ospiti saliti sul palco allestito al centro dell’arena, come una sorta di ring. Tra le tematiche affrontate si è parlato del futuro della professione e dei nuovi ambiti di attività, tra cui la sostenibilità, la consulenza strategica e la crisi di impresa ma anche delle sfide da affrontare in merito alle nuove tecnologie. All’incontro conclusivo, dal titolo "Il successo raccontato: incontro tra professionisti e personaggi di successo" hanno preso parte anche Fabio Caressa, conduttore sportivo e l’ex calciatore Beppe Bergomi.

"Siamo davvero orgogliosi che questo prestigioso appuntamento si sia tenuto a Pesaro – spiega il presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Pesaro e Urbino, Marco Luchetti –. Un evento che è stato un’occasione di crescita e aggiornamento professionale, ma anche un’opportunità di confronto tra professionisti, in particolare con le nuove generazioni, per valorizzarle al meglio. In quest’ottica, sono orgoglioso di condividere l’impegno che il nostro Ordine, in collaborazione con l’Università di Urbino, sta portando avanti per rendere la nostra professione sempre più attrattiva per i giovani, lavorando ad un protocollo d’intesa fra professioni e università, che preveda un percorso ben definito per l’inserimento nello studio e per il profilo di carriera". A concludere Elbano De Nuccio, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti: "Questo convegno ci ha consentito di confrontarci sul futuro di una categoria come la nostra, fondamentale per imprese e cittadini".