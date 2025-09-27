Commercio in crisi. Negozi chiusi a fine estate. Ma molti non riapriranno

Si abbassano le serrande per la fine dell’estate a Gabicce Mare. Ma per molte attività, l’anno prossimo non si rialzeranno più. Il sapore amaro dell’ultima stagione è palpabile fra i commercianti della città. Già in primavera, la maggior parte dei negozi che avevano scelto di tenere aperto durante l’inverno avevano fatto sapere che non avrebbero più ripetuto l’esperienza. E così, per la prima volta dopo 45 anni, il negozio di abbigliamento Frog resterà chiuso nei mesi invernali. A metà ottobre dirà definitivamente addio a via Battisti, la filiale di Banca Intesa. Adesso, però, alle chiusure fuori stagione si aggiungono anche le mancate riaperture per la prossima estate, con il rischio che si verifichi un cambiamento radicale nell’assetto commerciale gabiccese. Lungo le due vie centrali della città, Battisti e Veneto, sono circa una decina i negozi che mancheranno all’appello. Per alcuni si delinea la possibilità di un cambio di gestione, per altri invece il rischio è che la serranda resti abbassata definitivamente. In mezzo c’è anche chi spera di vendere l’attività, ma non riesce a trovare acquirenti.

Una crisi del commercio locale, figlia anche della congiuntura economica non favorevole e delle difficoltà che tutto il settore sta attraversando a livello nazionale, di cui i commercianti di Gabicce stanno sentendo le avvisaglie da qualche anno, da quando i negozi storici hanno iniziato a essere sostituiti sempre di più dalle attività gestite da pakistani e bangladesi. "A fine ottobre, dopo tre anni e mezzo, chiudiamo per sempre – racconta Graziano Nicoli, titolare dell’erboristeria La Ginestra in via Battisti – per concentrare il nostro impegno sull’altro negozio che io e mia moglie abbiamo a Maranello. Purtroppo a Gabicce si sono perse molte occasioni. Il commercio perché possa rimanere vivo e di qualità ha bisogno di aiuti più strutturati e economicamente più significativi rispetto a quelli dati finora dal Comune a chi ha partecipato ai bandi e che superano di poco i cento euro. Dei 700mila euro della tassa di soggiorno qualcosa meriterebbe il commercio. Servono eventi di qualità e ben comunicati. Del resto, al Comune già l’anno scorso le difficoltà dei negozi erano state segnalate. Da un questionario fra i commercianti era emerso che quest’anno 13 attività erano a rischio chiusura. Abbiamo cercato di stimolare riflessioni, ma non è arrivato alcun segnale". Spera di riuscire a vendere l’attività, Inna Bespalova titolare della gelateria Lollipop in via Battisti. "Sono qui da 16 anni – dice –. E la situazione è via via peggiorata. C’è sempre meno passaggio. Con la Ztl fatta in questo modo, dai Comuni limitrofi non viene più nessuno. E le iniziative in piazza che dovrebbero richiamare gente non vengono pubblicizzate. Non ci danno nemmeno i volantini e le locandine". In questo contesto, l’elenco delle serrande abbassate diventa lungo. In via Battisti è stata l’ultima stagione anche per l’attività di pizza d’asporto La Pidaza, per il negozio di calzature Gino e per il negozio di abbigliamento nella parte alta della strada, mentre in via Veneto dopo la chiusura del negozio di giocattoli della famiglia Ricci, hanno abbassato la serranda l’edicola e le attività di vendita di abbigliamento La vetrina di Niki e Paprika. E si vocifera che al loro posto possano aprire nuovi negozi di pakistani.

"Il commercio di Gabicce sta cambiando irreversibilmente – sostiene Franco Maiani, titolare del negozio di abbigliamento Elle. Resto aperto, finché ce la faccio. Se però il Comune non interviene rischiamo, come tutte le attività di qualità, di sembrare fuori posto visto il nuovo contesto che sta avanzando". C’è anche chi non vuole arrendersi. "Vorrei provare a stare aperta quest’inverno – dice Aneta Anghel del negozio di abbigliamento Angolo chic – . Ma vista la situazione sono ancora molto indecisa".