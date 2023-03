Commercio a Pesaro, negozi al dettaglio calati del 20% in 10 anni

L’assessore al Commercio di Pesaro, Francesca Frenquellucci

Pesaro, 5 marzo 2023 – Arriva dalla Confcommercio, su dati della Camera di Commercio, un quadro di come è cambiata la città nel corso degli ultimi dieci anni: il rapporto traccia la linea di caduta, fatta eccezione per bar e ristorazione, che va dal 2012 al 2022.

Un crollo verticale delle attività che hanno da sempre costituito quello che viene definito il centro commerciale naturale. Perché se uno esce dal reticolato di via Branca-via Rossini e dal Corso a via San Francesco, è pieno di negozi sfitti con cartelli appesi dove si legge ‘vendesi’ o ‘affittasi’. Non solo questo, perché l’assedio delle attività che sono in mano agli extracomunitari sono in forte crescita ed il segnale più rappresentativo arriva dal Corso, dove la linea di demarcazione è segnata dall’incrocio con via Castelfidardo e via Mazza. Sopra, verso la piazza, negozi di target medio-alto, sotto gran parte del commercio è in mano a pakistani, indiani e cinesi.

Per avere un’idea – ma il dato è provinciale – la situazione alla fine del 2022 era questa: il totale delle imprese in mano agli stranieri erano 3650 e le nuove iscrizioni al registro camerale sono state 349 contro le 244 chiusure. In quest’ultimo dato e cioè quello riguardante le cessazioni, 116 riguardano quelle legate al settore dell’edilizia e cioè al fenomeno dei bonus con la relativa mancana di manodopera: molte squadre arrivano dall’estero. Quasi tutte ditte individuali. Ma il grosso riguarda il commercio dove le imprese straniere sono oltre 1000.

Per quello che riguarda specificatamente il comune di Pesaro dal 2012 al 2022 si registra una diminuzione di attività di commercio al dettaglio sia nei centri storici dove si passa da 518 imprese a 412; stesso discorso vale anche per le aree periferiche dove si passa da 526 a 407. Il crollo in percentuale è stato del 20,47 per cento e del 22,63 per cento.

In questo contesto l’unico settore che è andato in controtedenza è quello ricettivo e della ristorazione con un incremento nei centri perifici dei servizi di alloggio dove si è passati da 20 a 30 unità con un incremento del 50%.

Mentre aumentano i bar e i ristoranti all’interno dei centri storici dove le società sono passate da 251 del 2012 a 273 alla fine del 2022 con un crescita stimata poco sotto il 9 per cento.

Nel settore alberghiero c’è stata una contrazione all’interno della città con una compensazione invece nelle aree periferiche, dove è spuntato un fenomeno che viene censito solo dal 2019 in poi e cioè la crescita dei B&B e degli agriturismo.

Una delle cose più vistose degli ultimi 10 anni è stato lo spostamento dei distributori di benzina dal centro alla periferia: ne sono stati chiusi 6. I negozi che vendono gli oggetti per uso domestico sono passati da 50 a 30 mentre hanno retto in periferia tra il 2019 ed il 2022.

Reggono i negozi legati alla telefonia che restano stabili soprattutto nel centro storico (7), così come reggono le farmacie. Sono anche calati gli ambulanti che sono scesi in dieci anni da 33 a 19, così come sono scesi nelle aree periferiche della città perché si è passati da 63 a 45.

m. g.