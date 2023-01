Commissariato, la svolta è vicina La questione approda in Senato

"Voglio ringraziare il senatore Antonio De Poli (Udc), eletto nella nostra provincia, per aver portato ai tavoli del Governo alcune delle sofferenze patite, da anni, dalla Polizia di Stato della provincia di Pesaro Urbino".

A dirlo Stefano Pollegioni delegato regionale Udc per il Comparto Sicurezza, in merito alla questione Commissariato per le città di Urbino e Fano presentata nell’interrogazione parlamentare da De Poli giovedì scorso: "E’ frutto dell’attività del tavolo regionale per il comparto sicurezza approdato poi nei banchi del Governo. Naturalmente l’impegno, per risolvere le problematiche della Questura di Pesaro e dei Commissariati di Urbino e Fano, continuerà al suo interno. L’interessamento del Senatore De Poli ha certamente riacceso i riflettori su problematiche abbandonate per anni da una politica disattenta. Abbiamo notato che la risposta del Ministro degli Interni Matteo Piantedosi era priva di contenuti rilevanti, probabilmente a causa di una disinformazione interna. Problematiche più volte gridate dal segretario provinciale del sindacato di Polizia di Stato, Siulp, Marco Lanzi sempre in prima linea per il bene dei suoi colleghi poliziotti".

Una svolta concreta potrebbe arrivare presto. "Ci tengo ad assicurare poliziotte e poliziotti, che con la collaborazione del segretario del Siulp stiamo facendo arrivare, tramite il senatore De Poli, presso gli uffici preposti e allo stesso capo del Viminale tutte le informazioni necessarie per intervenire prima possibile. La storia infinita della nuova Questura, del Commissariato di Fano e del Commissariato di Urbino saranno ora - prosegue -, con il nuovo Governo, fortemente attenzionate e sicuramente risolte. Il Commissariato di Urbino da anni vive una situazione drammatica dovuta ad uno stabile, aperto al pubblico, in totale degrado inaccettabile per la città. Il 10 marzo 2022 fu convocato il tavolo regionale al quale parteciparono il direttore del Demanio regionale e due rappresentanti dell’amministrazione comunale, dove si fece un passo indietro sulla struttura in costruzione perché giudicata non idonea. Partì la ricerca di una nuova struttura che ad oggi sembra essere stata individuata ma ancora non concretizzata. D’accordo con il Siulp, il presidente del Consiglio Regionale Dino Latini mi ha accordato la la convocazione del tavolo regionale, per il Comparto sicurezza per tornare a trattare le problematiche con azioni di interlocuzione più incisive e concrete informando il Viminale", conclude Stefano Pollegioni.

fra. pier.