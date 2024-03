Commissione: l’appuntamento è per martedì 19

La Commissione d’inchiesta sulle ecomafie non sarà a Riceci di Petriano mercoledì 13, come sembrava in un primo momento, ma la settimana successiva, ossia martedì 19. I parlamentari della commissione, guidati dal parlamentare forlivese Jacopo Morrone, della Lega, saranno presenti con una delegazione.

Intanto, il deputato Antonio Baldelli di Fdi dice: "Ci dispiace dover osservare come, sulla vicenda di Riceci, alcuni esponenti locali dei verdi vogliano trasformare in “affare personale” addirittura l’attività d’indagine decisa da una commissione parlamentare. Chi afferma d’aver messo in moto un’indagine parlamentare, senza neanche starci in Parlamento, evidentemente non conosce il senso della misura. Una vicenda, quella di Riceci, che – per onestà intellettuale – è stata sollevata da cittadini e comitati locali e che è divenuta d’interesse pubblico grazie alle indagini puntuali di alcuni giornalisti".