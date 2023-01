Commissioni più basse. Si tratta con le banche

Parte dalla Confcommercio cittadina una delle prime iniziative, una specie di class action, per vedere se si riesce ad avviare una trattativa con le banche locali, quelle che alla fine hanno gran parte del mercato cittadino, per abbassare le commissioni sulle transazioni che avvengono tutti i giorni con le carte di credito e con i bancomat quando si va a fare qualsiasi tipo di acquisto. Quanto incide sul commercio? Si va da un euro con la carta di credito per arrivare allo 0,50 con il bancomat.

Il primo istituto a ricevere questa richiesta è stata la Bcc di Fano e una seconda missiva starebbe per partire per il responsabile di zona di Crédit Agricole, la banca francese che ha ora il controllo dell’ex Credito Valtellinese che prima ancora era la Cassa di Risparmio. Una missiva che parte da Barbara Marcolini presidente di Confcommercio, che comprende non solo i commercianti, ma anche i bar, i ristoranti, gli hotel, i campeggi e i bed & breakfast, per un totale di circa 350 iscritti.

"Sì, è vero – dice Barbara Marcolini – abbiamo inviato una richiesta dietro sollecitazione di tanti colleghi per vedere se è possibile abbassare le commissioni perché alla fine del mese le cifre sono importanti e in questo momento tra tassi che aumentano e inflazione tutti quanti ci dobbiamo dare un mano, compresi banche e circuiti che stanno dietro alle carte di credito e ai bancomat. Si va da qualche centinaio di euro in su al mese, per cui alla fine dell’anno quando si vanno a fare i conti sono cifre importanti e questo non è un momento particolarmente felice. Credo, ma non sono sicura, che la nostra iniziativa sia in assoluto la prima che si fa, non solo in provincia. Per il momento la nostra richiesta è partita per la Banca di credito cooperativo, ma abbiamo anche intenzione di aprire una finestra per dialogare con Crédit Agricole. Comunque non ci hanno chiuso le porte in faccia, per cui uno spazio di discussione si sta aprendo".

L’associazione sta facendo quadrato per cercare di salvare i centri commerciali naturali "ed è positivo il fatto che per il momento sia stato bloccato il nuovo centro commerciale di Centinarola, 4500 metri quadrati, di cui 2000 destinati solamente al food. Perché siamo arrivati al paradosso che adesso si fanno concorrenza le stesse catene di supermercati – continua Marcolini –. Abbiamo anche fatto delle verifiche e abbiamo notato che alcuni supermercati sono vuoti. In centro? Si chiude e si apre, insomma c’è un turn over e naturalmente avere un aiuto sotto il profilo della commissioni, dato che ormai chiunque preferisce i pagamenti elettronici al contante, farebbe comodo a tutti i commercianti, anche perché gli affitti in centro storico viaggiano intorno ai 2mila euro al mese fino ai 3000.

m.g.