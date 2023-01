Commozione in campo per ricordare Luca

Non solo per l’ambiente vadese, ma per tutto il circondario è stata una settimana difficile, quella appena passata, segnata dalla tragica scomparsa di Luca Duranti, il 32enne morto tragicamente in un incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì scorso nella galleria che collega Lunano a Sant’Angelo in Vado. Quando una giovane vita ci lascia improvvisamente, lo sconforto è sempre grande, specie poi se si tratta di un ragazzo esemplare, conosciuto per le sue qualità, la sua bontà. Domenica è arrivata l’ennesima testimonianza in occasione della gara di calcio tra Vadese e Olympia Macerata Feltria giocata al ‘’Ceccarini‘’ di Sant’Angelo in Vado. Prima e durante l’incontro, l’ ambiente giallo rosso ha voluto salutare come solo la Vadese sa fare, un componente della sua grande famiglia. E’ Bene ricordare come anche gli ospiti hanno voluto onorare Luca indossando il lutto al braccio, ulteriore segnale di conforto per l’addio a Luca. Il fratello Alessio che solo a metà novembre scorso era presente proprio assieme a Luca per ricordare il padre Giorgio, mancato un anno prima, è tornato nello stadio giallo rosso. "Una forza da gigante quella di Alessio – ha sottolineato il vice presidente della Vadese Biagini – una forza esemplare in un momento così doloroso. Squadra, dirigenza e tifoseria prima della partita hanno donato una maglia della Vadese con il nome di Luca ad Alessio. Un gesto significativo nel quale c’ è tutto il riconoscimento verso le famiglie colpite da questo lutto, in particolare verso la famiglia Duranti, che per la Vadese rappresenta tanto, rappresenta un modello perfetto di dedizione e amore nei confronti di una società che va oltre i valori sportivi". Il vice presidente Biagini al termine dell’incontro di domenica, a nome della Vadese ha voluto ringraziare anche il Piandimeleto calcio per il commovente ricordo di Luca, in occasione della partita giocata sabato 7 contro la Torre. "Luca salutaci le stelle" era il messaggio della tifoseria Vadese, esposto in uno striscione durante il match di domenica, messaggio significativo, poche righe che sintetizzano perfettamente la forte unione di una comunità estesa, praticamente due valli diventate d’ improvviso una cosa unica, compatta, per salutare un ragazzo d’ oro, una nuova stella che brilla alta in cielo.

Amedeo Pisciolini