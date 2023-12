Compagnie teatrali. Sfida a colpi di dialetto

Da domenica prenderà il via il quarto Festival provinciale "Dialetti marchigiani a confronto". La manifestazione avrà luogo al teatro Giovanni Branca di Sant’Angelo in Lizzola e accoglierà le compagnie dialettali che hanno deciso di partecipare al concorso organizzato dalla Federazione italiana teatro amatori, Fita Marche, con il sostegno di Regione, Comune e Pro Loco. Si parte con la "Compagnia dialettale urbinate" di Urbino con la commedia "L’arplit (el struscion)", che andrà in scena domenica alle 17.15. A gennaio altri due appuntamenti: sabato 13 alle 21.15 con "Una questione delicata", interpretata dalla compagnia "Il crogiuolo" di Mondolfo e sabato 27 alle 21.15, con gli "Improvvisando" di Vallefoglia e la loro "Il fidansato della fidansata". A febbraio l’ultima tranche del festival con altre due commedie. La prima sarà "Chi capesc è matt!", scritta da Franca Mercantini per la compagnia "Il faro" di Pesaro, in scena domenica 4 febbraio alle 17.15. La gara si concluderà domenica 18 febbraio alle 17.15 con "Chiapedi par el nes" della compagnia dialettale pesarese "La piccola ribalta". Ci sarà anche uno spettacolo fuori concorso domenica 25 febbraio alle 17.15, sempre al teatro Branca. Si tratta di "Cum girà a fni?" della compagnia "Teatro accademia" di Pesaro. Al termine della serata ci saranno le premiazioni.

La giuria sarà presieduta da Sanzio Balducci, ex professore universitario e autore dialettale. "Il dialetto è da dove veniamo, non vogliamo che venga dimenticato e come teatro amatoriale vogliamo salvaguardare questo valore – ha commentato la Vice Presidente di Fita Marche Brunella Quieti –. Sarebbe bellissimo concludere il festival regionale al nuovo teatro Giovanni Santi di Bottega". Il sindaco Palmiro Ucchielli ha annunciato in conferenza stampa che si impegnerà a portare la finale della kermesse a Vallefoglia.

Lucia Arduini