’Companatico’ riscuote applausi e consensi

Grande successo per la mostra di Giorgio Bramante Donini "Com.pa.nà.ti.co""nella sala polivalente di Palazzo Mosca. Protagonisti dell’evento 68 disegni a china che l’insegnante e illustratore urbinate Donini dedica al pane – il cibo per antonomasia - come omaggio al padre fornaio Augusto che per una vita (68 anni per l’esattezza) ha dato forma al nutrimento primigenio che da sempre sfama, sostenta e ispira artisti e tradizioni. "Sono felice - afferma Donini - di essere stato coinvolto in questa straordinaria esperienza".