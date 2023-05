Compensi a Marche Multiservizi Azzerare tutto? Oggi il primo passo

Oggi alle 17 si riunisce il consiglio di amministrazione di Marche multiservizi. Nel parliamo per un motivo. Avrà all’ordine del giorno la richiesta del presidente Andrea Pierotti (foto)di riconvocare l’assemblea dei soci, 50 sindaci oltre a Hera e altri enti, per revocare la determina degli aumenti dei compensi che avevano toccato un rialzo del 68%. Non ci dovrebbero essere problemi nell’avallare la richiesta del presidente ma non è chiaro che idea si sia fatto sull’argomento l’amministratore delegato Mauro Tiviroli, il quale non ha voluto commentare la vicenda che lo riguarda in prima persona visto che l’aumento principale votato dall’assemblea il 20 aprile scorso era riferito al suo stipendio che passava da 58mila euro a 100mila oltre a 15mila euro di gettone annuale per esser membro del cda e ad altri 50mila euro come premio di risultato.

Un disco verde al ritocco complessivo per l’intero Cda di 112mila euro annui arrivato per acclamazione da parte dei 50 sindaci o delegati presenti ritenendo la proposta di Paolini, che l’ha rivendicata spiegando di averne parlato prima di farla con un suo amico commercialista, come congrua. Nessuno però ne sapeva qualcosa fino a quel momento, e questo silenzio ha colto tutti di sorpresa portando per alzata di mano automatica alla conferma fino al 2025 dell’attuale cda e all’aumento dei loro compensi. Ma il primo a non saperne niente era proprio il presidente Andrea Pierotti, nominato in quel ruolo per conto del Comune di Pesaro che ha il 25 per cento di quote. Pierotti ha dichiarato clamorosamente al Carlino di non voler accettare quell’aumento da un punto di vista di metodo e di etica perché nessuno lo aveva avvertito e soprattutto perché lo considerava inopportuno di fronte alle difficoltà delle famiglie a pagare le bollette. Quella presa di posizione ha spinto tutti i sindaci, eccetto Gambini di Urbino, ad ammettere di aver sbagliato a votare l’aumento e a chiedere di azzerare tutto. Per tutti i partiti, si è trattato di una inaccettabile decisione da revocare. Per il Psi si è assistito ad un "golpe tra amici"