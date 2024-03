"Competenze green e digitali per nuovi turismi"

È stato Raffaele Marmo, condirettore di QN, ad aprire ieri mattina a Pesaro il secondo panel del dibattito sul "Turismo Culturale, Turismo Globale", organizzato da UILTuCS Marche. "Pesaro: il benchmark d’Italia che, con la vittoria di Capitale italiana della Cultura 2024, diventa un esempio per lo sviluppo turistico, riuscendo a porsi come modello da cui trarre ispirazione".

Tra le tematiche più importanti affrontate in mattinata, sicuramente quella della destagionalizzazione turistica: "Bisogna realizzare le condizioni che permettano di tenere aperte le strutture del territorio – ha sottolineato Alessandro Nucara, presidente dell’Ente Bilaterale nazionale del Turismo -. I mesi di spalla (i periodi di fine stagione) riescono a portare profitto grazie agli eventi. Non possono essere aperti solo gli alberghi ma devono essere aperte le città, con iniziative e ricchezza dell’offerta. Poi – aggiunge Nucara –, la raggiungibilità della destinazione è un fattore di sviluppo che richiede tempo ma che, come tematica, va affrontata".

Da un turismo tradizionale ad uno culturale, legato anche alle evoluzioni delle tematiche ambientali. I nuovi segmenti "dei turismi" del Paese richiedono presenza e formazione dei lavoratori, come sottolineato anche da Marco Pasi, presidente FonTer: "La massa di persone che andrà in pensione, dovrà essere sostituta da lavoratori ben formati sulle competenze green e digitali. La sfida che ci aspetta – sottolinea Pasi – è adeguare questi aspetti, di cui siamo precursori, alle nuove frontiere del turismo".

Lavoro povero, lavoro intermittente, discontinuo e nero "un problema che è presente e va affrontato – ha concluso Claudia Mazzucchelli, segretaria UIL Marche, che ha poi lasciato le conclusioni al segretario generale UILTuCS Paolo Andreani -. Un lavoro che richiede una formazione importante – quello nel turismo – che non ripaga a livello economico. È necessario capire le nuove prospettive e speranze di vita che si offrono ai giovani lavoratori. Solo così si può sopperire alla mancanza di manodopera".

Giorgia Monticelli