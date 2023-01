Complanare sud, l’importante è sognare

Complanare sud, la Provincia ha presentato ieri pomeriggio, nella sala parrocchiale di Torrette, due ipotesi di tracciato, alternativa alla Statale 16, da Marotta a Metaurilia: nella prima ipotesi la nuova strada corre a monte dell’A14 (costo ipotizzato 58 milioni di euro), nell’altra soluzione l’infrastruttura passa per un primo tratto a monte dell’autostrada, poi prosegue a valle (costo 40 milioni di euro).

"Il tracciato a monte – ha spiegato l’architetto della Provincia Maurizio Gili – attraversa un’area con delle criticità idrogeologiche maggiori. Inoltre sarebbero necessari sia una galleria artificiale sia muri di contenimento e andrebbero creati tre sottopassi di collegamento con la zona a valle. Ovviamente anche l’impatto visivo sarebbe maggiore". In entrambi i casi è stata prevista la pista ciclabile a fianco della nuova carreggiata anche se per l’architetto Michele Nardella, "l’infrastruttura non servirà in quanto si potrà utilizzare la Statale Adriatica liberata dal traffico". Di parere opposto il consigliere comunale di ’Insieme è Meglio’ Mirco Pagnetti: "Non facciamo l’errore di non prevedere un percorso ciclabile per poi pentircene successivamente". E sempre Pagnetti: "Per la nuova strada ci vorranno anni, nell’attesa servono interventi urgenti sulla Statale 16 come i marciapiedi e la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali". Nessun accenno da parte degli amministratori presenti (il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, i sindaci di Fano Massimo Seri, di Mondolfo Nicola Barbieri e di San Costanzo Filippo Socrcinelli) sui tempi di esecuzione dell’opera e su come reperire le risorse. "Perché questa strada si costruisca ci vuole la volontà dei sindaci – ha affermato Stefano Sbriscia, residente di Ponte Sasso –. La statale Adriatica risale al 1929 e non è più percorribile, ci sono troppi morti". "Un problema da affrontare subito – ha incalzato Sonia Campanelli del comitato Fano sud – abbiamo bisogno di una strada che porti il traffico lontano dalle nostre case e ci garantisca maggiore vivibilità". Cautela da parte del sindaco Seri "per non creare eccessive illusioni e non fare troppe promesse". "Serve – ha aggiunto il sindaco di Mondolfo Barbieri – un indirizzo politico chiaro, il nostro territorio è strategico dal punto di vista turistico e questa forza la dobbiamo far valere sia nei confronti della Regione sia nei confronti del nord della provincia che spesso se ne dimentica".

Anna Marchetti