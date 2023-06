Compleanno del duca, a Canavaccio la contesa della misteriosa campana

Una campana del mistero, una storia d’amore con sullo sfondo una contesa tra signori medievali, arte, cibo e natura, il tutto racchiuso in due giorni. Il Compleanno del duca, organizzato dall’Ars Urbino ducale e patrocinato dal Comune, si sposta alla Pieve di Santo Stefano di Gaifa, a Canavaccio, per il finesettimana, in collaborazione con il locale Circolo culturale. Si comincia domani con una passeggiata in bici tra le pievi assieme a Montefeltro Adventure Bike&Walk: raduno alle 8,30 e rientro alle 12, al costo di 15 euro per la partecipazione con bici propria e di 50 per il noleggio (prenotazioni al 3409904490). Altre uscite, a piedi, saranno guidate da Claudia Fraternale e Giuseppe Panaroni, con raduno alle 9 e alle 15, per cercare indizi su dove potesse sorgere l’antico castello di Gaifa. Alle 16, il Circolo ricorderà Mario Gambedotti con un salotto letterario a cui parteciperanno autori, stampatori ed editori del libro “La Brombolona“, del conte Luigi Nardini. In entrambi i giorni, dalle 10, sarà allestito un campo d’arme con gli arcieri della Compagnia Feltria, gli spadaccini dell’Aquila Gladiatrix e i cavalieri de La Pandolfaccia, mentre alle 11 si apriranno le cucine. Domenica, alle 16, monsignor Davide Tonti officerà una messa, prima dell’arrivo del corteo storico con figuranti da Urbino, Gradara, Fano, Fermignano, Fossombrone, San Marino e Senigallia e dello spettacolo dialettale “Rinchiusa com un rass in t’una stiffa, la Brombolona sona ma Gaiffa“, tratto dal poemetto scritto nel 1911 da Nardini, con drammaturgia di Massimo Puliani, ricerca di Anna Fucili, produzione dell’Ars e accompagnamento musicale.

"Il modello è quello shakespeariano: sboccia un amore fra giovani, il Lattarol e la Bruschina, uno di Gaifa e l’altra di Primicilio, che si intreccia con la disputa tra i castelli per la campana Brombolona – spiega Puliani –. Il duca Federico, per non aver problemi, raggiunge queste popolazioni ma non si schiera. Il monologo del Nardini è una classica sfida d’attore, in questo caso Annalisa Geniali, mentre il cantastorie Duccio Marchi racconterà la trama con canzoni ironiche. Sarà poi inaugurata la scultura “La Picena di Canavaccio“, di Pino Mascia: una bimba nuda, indifesa, che esibisce un giavellotto spezzato, forse il capolavoro del maestro. Provvisoriamente sarà posta in campo e la destinazione sarà decisa in seguito dal Comune". Prenotazioni: [email protected] o 348 5182145.

Nicola Petricca