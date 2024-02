Compleanno di Rossini. Visite gratis e musica

E’ arrivata la data clou del calendario delle “Settimane Rossiniane“ con il giorno del Compleanno di Rossini nato a Pesaro il 29 febbraio 1792. E proprio per questa giornata speciale, Casa Rossini e il Museo Nazionale Rossini offrono un’apertura gratuita per l’intera giornata. La casa natale del compositore si visita dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30; un omaggio attende i visitatori e per i più piccoli sarà allestito un piccolo angolo laboratoriale (info 0721 387357). Il Museo di Palazzo Montani Antaldi apre le sue porte al pubblico dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 (info 0721 1922156). Sempre il Museo Nazionale Rossini, più precisamente la sala degli Specchi, alle 11 accoglie la conferenza di presentazione dell’attività editoriale della Fondazione Rossini. Alle 21 al Teatro Rossinila Messa di Gloria di Rossini, il concerto promosso dal Conservatorio Rossini e dal Rossini Opera Festival in collaborazione con Amat.