Completata la bonifica. Via ai lavori all’ex Agip

di Anna Marchetti

La giunta non recupera il progetto De Renzi, ma punta comunque alla realizzazione nell’area ex Agip di una piazza-gardino con alberature, sedute e ‘living’ centrale, nei colori rosso e bianco che richiamano quelli della scuola Corridoni, progettata dall’architetto razionalista. La prima tranche dei lavori, per un importo di 441mila euro (fondi Pnrr) partirà la prossima settimana per concludersi a metà aprile 2024.

Fiduciosa del rispetto delle tempistiche, l’assessore ai Lavori pubblici Barbara Brunori, che ricorda di avere in corso 61 gare d’appalto: "La gara per l’ex Agip è stata vinta dall’impresa Riccardi Costruzioni che si è sempre dimostrata veloce e competente". Come cambierà con il progetto scelto dalla giunta Seri il "traingolo" più trafficato della città e il cocevia più importante di Fano? "Abbiamo lavorato – ha spiegato l’architetto Riccardo Bacchi, che insieme al fratello Leonardo ha redatto il progetto – pensando prima di tutto alla protezione dei soggetti più deboli, ad inziare dai bambini". Le aiule separeranno marciapiede e pista cilabile dalla strada. Inoltre sono state mantenute le alberature: i tigli sui viali Gramsci e Montegrappa, mentre altre piante saranno posizionate all’interno della piazza-giardino e sullo sfondo, dal lato della scuola. Saranno sul tono del rosso la pavimentazione in calcestruzzo architettonica creata con l’uso di inerti locali, giallo paglierino i marciapiedi, bianco vivo le sedute".

"La prima fase dei lavori – chiarisce Brunori – sarà dedicata ai sottoservizi, poi si procederà con la pavimentazione a cui seguirà l’impianto di illuminazione, la messa a dimora del verde ed infine gli arredi". L’area dell’ex Agip dopo lo smantellamento del distributore nel 2006 sarà finalmente consegnata la prossima settimana al Comune da Eni che ha effettuato la bonifica, subito dopo partirà il cantiere. "Diventerà uno spazio bello da vedere – commenta il sindaco Seri – e certamente più vivibile, accolto con entusiasmo dai bambini e dai docenti della scuola Corridoni".

Le altre fasi del progetto che prevedono il prolungamento della pista ciclabile lungo via Monte Grappa (ora invece si ferma la confine con la scuola), l’eliminazione dei posti auto sempre su via Monte Grappa e la sistemazione dei parcheggi su via Malagodi, che passeranno da 72 anni a 99, saranno realizzate in un secondo momento. Così come è stato rinviata la sistemazione dell’area verde e la creazione di uno spazio gioco a servizio della scuola. Il progetto complessivo che interessa l’isolato tra via Monte Grappa, via Malagodi e viale Gramsci si aggira sui 2 milioni 250mila euro.