"Complimenti ai colleghi, ma la politica ci lascia soli"

Il successo delle indagini per l’omicidio di Pierpaolo Panzieri hanno spinto Pierpaolo Frega, segretario provinciale di Silp Cgil a scrivere questa nota: "Vanno i complimenti alle donne e uomini della Questura di Pesaro e Urbino per l’immediata risoluzione dell’omicidio Panzieri. La risposta dei lavoratori in divisa non si è fatta attendere e denota, se mai ce ne fosse ancora bisogno, dell’estrema professionalità e disponibilità a mantenere quanto più possibile un territorio sano e sicuro. Quanto è avvenuto è con molta probabilità un evento impensabile e imprevedibile, che non risponde a logiche criminali conosciute, bensì affonda le sue radici in un disagio psicologico e sociale, cui le forze dell’ordine quotidianamente si trovano di fronte, ma che poi ad altri livelli non trovano sostegno e conforto. Di fatto si lasciano sole le forze di Polizia ad essere convogliatori e “gestori “, di disagi sociali e sanitari che poi possono avere epiloghi in episodi tragici come quello avvenuto".

"Purtroppo aggiungiamo i social, alimentati da tanta disinformazione, personalismi inutili e sciacallaggio, che troppo spesso ed a sproposito parlano di una realtà cittadina degradata e insicura, criticando l’operato delle istituzioni, quando tutti dovrebbero invece farsi carico del benessere sociale nel denunciare forme di devianze comportamentali e psicologiche che potrebbero evitare esiti drammatici. L’individuazione ed il fermo del presunto autore è un segnale forte che la Polizia dà alla comunità, a cui fa presente che nonostante le promesse elettorali il nuovo esecutivo non ha messo nella finanziaria somme per il rinnovo contrattuale, che le assunzioni vanno a rilento e che malgrado le promesse Questura e commissariato di Urbino sono distanti a vedere una via d’uscita".