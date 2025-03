Complotti urbinati e morte del duca

La storia non smette mai di rivelare piccoli e grandi intrighi e misteri: oggi pomeriggio alle ore 16,30 alla sala del Consiglio di palazzo comunale in piazza del Popolo, a cura del Comitato pesarese del CIF col patrocinio del Comune, si proverà a far luce su uno di questi.

La morte di Oddantonio da Montefeltro, primo duca di Urbino, barbaramente assassinato a soli 17 anni nel proprio letto. Ne parlerà lo scrittore Giovanni Volponi (foto), autore del romanzo “La Corte dei Complotti“ (Leardini 2024), in dialogo col criminologo Silio Bozzi. L’omicidio, a cui seguì la presa di potere del grande Federico, è legato a Pesaro, dove lo stesso Federico pare fosse di stanza con le truppe durante l’assassinio, cosa che costituirebbe il suo alibi. Ma sarà davvero così?

Il libro, un romanzo giallo storico giunto alla prima ristampa dopo un successo nato col passaparola, narra tutta la breve ma intensa e affascinante vita del giovane duca; tra banchetti e battaglie, visite di imperatori e intrighi amorosi, la corte feltresca fa da sfondo alle passioni e ai dolori umani, in un volume che permette di fare un vero tuffo nella Pesaro e nella Urbino del Quattrocento, all’alba del Rinascimento. Ingresso libero.