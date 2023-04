Comprato da Bosco, lavori da settembre

L’hotel Lido da novembre 2021 è di proprietà di Mauro Bosco, l’imprenditore che è anche presidente della Vis Pesaro. Lo ha comprato per una cifra che si aggira intorno al milione di euro, attraverso la società ‘M.B. holding’. Di proprietà della famiglia pesarese Matteucci, oggi residente a Roma, questo albergo che è all’angolo tra viale Zara e viale Trieste, è di nove piani ed era chiuso da tempo, da quando cioè la famiglia Bastianelli aveva mollato la gestione. Sono in corso una serie di accertamenti sulle strutture murarie da parte di alcuni tecnici che lavorano per Mauro Bosco, ed anche questo albergo a partire dalla fine dell’estate, dovrebbe essere al centro di una profonda ristrutturazione.

I lavori, se tutto procede in maniera spedita, dovrebbero concludersi per l’inizio dell’estate del prossimo anno.