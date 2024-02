Comunali: il sondaggio a metà. Centrosinistra avanti di 11 punti. Nascosti i giudizi sui candidati

Il famoso sondaggio pre elettorale di cui abbiamo parlato qualche settimana addietro verrà svelato per parti. Per adesso rimane segreta quella sul gradimento dei possibili candidati, mentre vengono fatti emergere solo i giudizi relativi alla giunta e al sindaco ora in carica. Si va dal 71% delle risposte positive sull’efficacia della giunta al 73% positivo per il sindaco, di cui il 18% “molto efficace“. Il trend è lo stesso dall’aprile 2019 ad oggi. Con il sindaco un po’ meglio della sua stessa giunta.

Mentre non sorprendono i temi definiti positivi o negativi dell’attività amministrativa. Di positivo con tre possibili risposte ci sono nell’ordine “eventi culturali“ (38%), “promozione turistica“ (28%) e “raccolta-smaltimento rifiuti“ (20%). Mentre i temi definiti come maggiormente negativi sono, vien da dire ovviamente, la manutenzione delle strade con uno straordinario 44% che la dice lunga sul fatto che l’amministrazione ha costretto negli ultimi anni i cittadini a passare su strade da camel trophy. Con annessa una bocciatura piuttosto evidente della “gestione del traffico e della viabilità“ (21%) e poi la mancata riduzione “delle tasse comunali e delle tariffe dei servizi“ (19%). Come dire che le promozioni riguardano soprattutto cultura e turismo, complice la fase di capitale italiana della cultura. Mentre le bocciature sono incentrate sul traffico e sulla clamorosa mancanza di manutenzione delle strade. Il sondaggio poi si esprime sul sentiment politico. Cominciando da un dato significativo sul consenso dei partiti. Fratelli d’Italia cresce ancora rispetto alle ultime politiche del 2022, salendo al 27,2% di indicazione di voto rispetto al 25% di due anni orsono. Superando anche un Pd in risalita al 26,5% rispetto al 25,5% del 2022. Un testa a testa a livello politico che per ora premia il partito della premier Giorgia Meloni. Mentre vengono dati in calo sia il Movimento 5 Stelle con un 11,1% (-0,5%) e la Lega con il 6,4% (-0,6%). Positivi ma di poco Forza Italia 5,9% (+0,5%), Alleanza Verdi-Sinistra 3,9% (+0,1%). In calo Azione e Italia Viva, ormai completamente divise.

Di particolare interesse le indtenzioni di voto per le prossime comunali: con l’alleanza centro sinistra e 5 Stelle che vale il 48% dei consensi rispetto al 37% del centro destra. C’è poi un 15% per liste civiche indipendenti dai partiti. Il peso maggiore però viene dall’indicazione di no voto che vale il 31% delle espressioni di voto. Se il sondaggio è stato commissionato dall’area del sindaco Matteo Ricci allora dobbiamo registrare che il 57% di chi risponde vorrebbe il via libera al terzo mandato che varrebbe anche e non solo per il sindaco uscente. Come chiede invece la Lega con un emendamento sulla nuova legge elettorale che dovrà essere a breve votato dal parlamento. Sarà un caso ma la Lega e il Pd di Ricci vogliono la stessa cosa.