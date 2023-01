Comune all’avanguardia Riqualificazione al top

A Fermignano, dopo quasi 7 mesi di lavori, è terminata la riqualificazione energetica della sede municipale. Una struttura Nzeb, ovvero "edificio a energia quasi zero". Una sigla che indica una nuova classe di costruzioni ad elevata efficienza energetica e quello di Fermignano sarà uno dei pochissimi Municipi della Marche a poter vantare questa importante qualifica.

"Ancora una volta Fermignano si dimostra all’avanguardia sui temi ambientali, sulla definizione e sull’attuazione di strategie che migliorano la qualità della vita dei cittadini nel rispetto dei nuovi paradigmi di sostenibilità - dichiara il sindaco Emanuele Feduzi -. In questi anni abbiamo lavorato per rendere prima di tutto accessibile a tutti i cittadini gli uffici con l’installazione del nuovo ascensore che ha permesso di abbattere le barriere architettoniche e poi con caparbietà abbiamo lavorato sul progetto di efficientemento energetico che ci è stato finanziato dai progetti europei Por-Fser 14-20 per 500mila euro e con un cofinanziamento di pari cifra da parte del GSE per poter ristrutturare la sede municipale".

Il Municipio di Fermignano sarà "edificio a energia quasi zero" in virtù dell’innovativo pacchetto di interventi effettuati con l’istallazione dei pannelli solari che producono circa 18 Kw di energia con distacco dalla rete gas, il termo-cappotto applicato sulle pareti esterne garantisce la riduzione dello scambio energetico tra ambienti interni ed esterni, il cambio di tutti gli infissi, e la sostituzione delle vecchie caldaie a metano con un impianto di climatizzazione invernale ed estiva con pompe di calore. "Grazie al progetto dell’ingegnere Lorenzo Santi e alla direzione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, l’ architetto Luca Storoni siamo riusciti ad ottenere questo importante finanziamento e portare a termine i lavori nel più breve tempo possibile con circa 1 milione di euro di investimenti totali", dice l’Assessore ai lavori pubblici e all’ambiente Alessandro Betonica.