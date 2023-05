"Comune, bilancio in equilibrio" Chiuso il 2022 con 17 milioni di avanzo

Il Comune di Urbino ha chiuso il 2022 con 17 milioni di euro di avanzo d’amministrazione, ma secondo Pd e Viva Urbino c’è bisogno di frenare la crescita del fondo di accantonamento, salito a quasi 10 milioni. La scorsa settimana, il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto dell’esercizio per lo scorso anno, che per l’amministrazione è sano e in equilibrio, con voto contrario dei due gruppi di centrosinistra e astensione di Urbino e il Montefeltro.

"I 17 milioni dell’avanzo includono le risorse per l’accantonamento, quelle per gli investimenti, quelle vincolate e quelle non vincolate - ha spiegato l’assessore Giuseppina Maffei -. L’accantonamento assorbe 9,8 milioni di euro, di cui la maggior parte, 9,2 milioni, costituisce il fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, che si stila in base a una verifica delle riscossioni effettuate nei cinque anni precedenti.

Il resto è costituito da: fondo rischi e contenziosi, per 166mila euro; 100 mila euro a testa per fondo 10% da alienazioni immobili e polizza fideiussoria (l’accantonamento annuale per le garanzie rilasciate dai Comuni per mutui effettuati da terzi); indennità di fine mandato del sindaco, per 14.700 euro; 80mila euro di arretrati contrattuali 2022 per il personale; altri accantonamenti per 138mila euro. Abbiamo poi quasi 6 milioni il cui utilizzo è vincolato, distinti in 3,73 milioni con vincoli derivanti dalla legge, 2,13 milioni per trasferimenti e 120mila euro per altri vincoli. Ci sono, inoltre, 32mila euro di fondi destinati agli investimenti. Infine, i fondi senza vincoli d’utilizzo ammontano a 1,17 milioni". Secondo l’assessore, il bilancio comunale è "sano e in equilibrio", in quanto rispetta anche i parametri deficitari introdotti dal Governo nel 2019: "Per esempio, la soglia per l’incidenza delle spese rigide sulle entrate correnti è del 48% e noi ci fermiamo al 27%, mentre quella per la sostenibilità dei debiti finanziari è al 16% e noi arriviamo solo a un quarto del massimo previsto. Infine abbiamo un’effettiva capacità di riscossione crediti del 63%, ben oltre il limite minimo, posto al 47%. Vero, sono numeri, ma danno spunti per capire la situazione".

Mentre Urbino e il Montefeltro ha annunciato l’astensione sul voto "in attesa di ulteriori sviluppi, essendoci alcune parti positive e altre meno, ma comunque anche il parere favorevole del revisore dei conti", Lorenzo Santi del Pd ha annunciato parere contrario per il proprio gruppo: "Riteniamo che la destinazione dei fondi debba essere fatta in maniera diversa. Saltano all’occhio gli oltre 9 milioni di accantonamento, che sono tanti e continuano a crescere. Bisognerebbe approfondire e capire se si possa fare qualcosa in merito, per ridurre la cifra".

Nicola Petricca