"Comune ciclabile", il ’premio’ Fiab

Pesaro e la bici, un amore indistruttibile. E riconosciuto. Per l’ottavo anno consecutivo la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta conferma Pesaro "Comune Ciclabile 2025", riconoscimento che Fiab attribuisce alle amministrazioni più virtuose in termini di mobilità sostenibile. "Per l’impegno nella promozione e nella realizzazione di infrastrutture e politiche a favore della mobilità sostenibile”. Queste le motivazioni con le quali Fiab ha attribuito a Pesaro il punteggio massimo di 5 “bike smiles”, assegnati sulla base di un’attenta analisi dei molteplici aspetti che interagiscono con la bicicletta quale mezzo di trasporto sostenibile: oltre al cicloturismo, la mobilità urbana, la governance e la comunicazione-promozione.

"Un premio che ci rende orgogliosi, perché, ancora una volta, dimostra che la strada è quella giusta - hanno commentato il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alla Mobilità Sara Mengucci -. Non è un caso se Pesaro è Città della Bicicletta, abbiamo sempre investito sulla promozione della mobilità dolce e sulla realizzazione di piste ciclabile. Ricordiamo la Bicipolitana, la nostra infrastruttura del benessere, nata inizialmente per collegare i diversi quartieri al centro e al mare e negli anni si è trasformata in una rete di collegamenti strategica".

"Nella nostra città sono migliaia i pesaresi che utilizzano la bicicletta ogni giorno per spostarsi. Incentiveremo l’uso delle due ruote anche attraverso ulteriori servizi ai cittadini come: parcheggi scambiatori, bikesharing, potenziamento delle piste ciclabili, bike hube".