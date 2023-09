Comune e Finanza contro i furbetti del sussidio

Un protocollo di collaborazione tra Guardia di Finanza e Comune di Mondolfo per evitare che ci siano i ‘furbetti del sussidio’. Lo hanno siglato ieri il colonnello Paolo Brucato, comandante provinciale delle Fiamme Gialle e il sindaco Nicola Barbieri (in foto). L’accordo é finalizzato a coordinare i controlli su redditi e patrimoni delle famiglie dei soggetti che beneficiano delle prestazioni sociali agevolate. L’obiettivo è che le misure di sostegno pubblico vengano concesse a coloro che ne hanno veramente bisogno e diritto. Il protocollo prevede anche una collaborazione sul contrasto all’abusivismo nel settore alberghiero e turistico, finalizzato al recupero dell’imposta di soggiorno non corrisposta. Da un punto di vista operativo, gli uffici comunali effettueranno preliminari approfondimenti e selezioneranno informazioni che la Guardia di Finanza, attraverso i reparti operativi, svilupperà.

s.fr.