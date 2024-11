Comune-Erdis, ieri il primo confronto

La presidenza Erdis continua ad essere urbinate, almeno fino alle prossime elezioni regionali quando a turnazione la carica dovrebbe andare a professionisti espressione degli altri tre atenei regionali. Agnese Sacchi, professoressa di UniUrb, è stata eletta lo scorso 12 novembre a capo dell’Ente regionale per il diritto allo studio, ieri mattina ha incontrato il sindaco di Urbino Maurizio Gambini. Sacchi è stata eletta quattro mesi dopo le dimissioni rassegnate lo scorso luglio da Maura Magrini, dall’elezione.

"È stato un incontro molto cordiale. Non conoscevo personalmente la professoressa Sacchi – il commento del sindaco Gambini – e ho avuto il piacere di trovare una persona attiva e concreta. Ho confermato la piena disponibilità dell’Amministrazione Comunale a collaborare con Erdis, affinché i servizi dedicati al diritto allo studio rivolti ai nostri universitari siano sempre efficienti e adeguati alle esigenze. Infatti dall’attività dell’Ente dipende una fetta molto importante dell’economia della nostra città. La presidente mi ha comunicato che si è confrontata anche con la ex presidente Maura Magrini, che ringrazio per il lavoro svolto negli anni passati con serietà e professionalità: questo mi ha fatto molto piacere perché dimostra che si sta approcciando all’incarico con senso di responsabilità. Abbiamo avuto modo di tracciare un quadro della situazione attuale, che è il punto di partenza dal quale si dovrà continuare a lavorare sempre con l’obiettivo comune di far crescere il nostro ateneo".

L’ente regionale per il diritto allo studio è centrale per garantire sostegno agli universitari e rappresenta un ‘patrimonio’ unico, specie ad Urbino, per gli alloggi e le mense (oltre alle borse di studio) per quanto riguarda l’attrattività e la fruizione per i corsi di studio da parte degli studenti.

"Ho ritenuto opportuno chiedere fin da subito un incontro con il sindaco – il commento della presidente Agnese Sacchi –, perché la città di Urbino e l’ateneo hanno un ruolo determinante nell’attività dell’Ente regionale e del sistema universitario marchigiano. Abbiamo avuto un colloquio franco e concreto, ci siamo trovati pienamente d’accordo nella volontà di collaborare insieme su fronti comuni. Da parte mia ci sarà sempre un’attenzione particolare nel mantenere e rafforzare il legame con la città e l’ateneo, con questo spirito mi sono messa subito al lavoro", ha concluso Sacchi.

fra. pier.