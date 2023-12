Comune in graticola per la mostra su Dalla

"La mostra “Anche se il tempo passa“ destinata alla vita e alle opere di Lucio Dalla, a Pesaro per 5 mesi, dal 1 luglio al 5 novembre 2023 – ha detto il vicesindaco Daniele Vimini in Consiglio comunale rispondendo ad una interrogazione del consigliere di Fratelli d’Italia, Daniele Malandrino – è costata al Comune 154mila euro e con 2.568 biglietti venduti, ha incassato 33mila euro. I visitatori, naturalmente sono stati di più, visto che non rientrano nel conteggio da biglietto quanti hanno visitato il percorso partecipando ad eventi promossi o strettamente collegati con la mostra".

Davanti a quell’80% di costi rimasti a carico dell’amministrazione comunale, Malandrino ha replicato: "Chiaramente mi rendo conto che la cultura non va monetizzata, però, mi aspettavo un maggior apporto da parte di sponsor che andavano cercati". Non è dello stesso avviso il vicesindaco, il quale proprio in consiglio ha spiegato le ragioni per cui la mostra di Dalla può essere considerata un successo e non un flop nel rapporto costi, benefici. "La mostra in questione di cui Pesaro ha ospitato la quarta tappa, è stata prima a Bologna, Roma e Napoli dove, in contesti prestigiosi, ha registrato incassi che sono riusciti a coprire l’investimento per un 25% - 30%. Ma parliamo di aree metropolitane. Ecco perché in termini di obiettivi, considerando le dimensioni e anche la massa critica di pubblico dell’area di Pesaro e provincia ci si possa ritenere soddisfatti".

Insomma, per Vimini, dal botteghino nessuna sorpresa. "Siamo nei termini di entrate nella media delle mostre in Italia, dove, ahinoi l’investimento economico raramente è ripagato dal biglietto. Nel nostro caso la sfida era quella di raccontare il legame dell’artista anche con il nostro territorio, la valutazione va fatta sul medio termine – ha concluso Vimini –: la mostra ha dato modo a Pesaro di essere presente in un circuito più ampio e accreditato, con partner di alto livello. Alla conferenza tenutasi a Roma che ha visto la partecipazione di Carlo Verdone e Renzo Arbore, Pesaro ha avuto spazio e visibilità".

Ascoltato il vicesindaco, Malandrino ha mosso una serie di riflessioni: "Davanti a questo tipo di perdita dell’ordine di circa 120mila euro per le casse comunali, è legittimo preoccuparsi in vista della Capitale 2024. Sono consapevole che non ci si possa soffermare, per quanto riguarda la cultura, ad una valutazione esclusivamente economica, ma a fronte dei numeri emersi dei dubbi su come sia stato organizzato l’evento mi vengono. La mancanza di una comunicazione efficace e di una sponsorizzazione adeguata hanno influito negativamente sugli esiti finanziari? Esprimo, quindi, la preoccupazione che se simili criticità non vengono affrontate con decisione, il progetto “Pesaro 2024, Capitale Italiana della Cultura“ possa partire con un viatico poco favorevole diventando un fallimento per tutta la città e uno spreco di denaro pubblico. È indispensabile garantire una comunicazione accurata e una ricerca attiva di sponsor per assicurare il successo futuro alle iniziative culturali di ampia portata. Spero che, gli eventi in animo di fare, vengano organizzati con un adeguato sforzo pubblicitario e una preparazione accurata degli stessi, così che si possa attrarre l’attenzione degli sponsor, creando non solo un indotto culturale positivo, ma anche un ritorno economico sostenibile per la città".

Solidea Vitali Rosati