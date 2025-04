"Comune lento sugli alloggi Erp"

Il Consiglio Comunale di Apecchio, nella seduta dello scorso 27 dicembre, ha approvato all’unanimità una mozione per indire un nuovo bando di concorso per la formazione di una graduatoria di aspiranti all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - scrive in una nota il Gruppo Consiliare di minoranza Apecchio Civica - questa mozione, presentata da noi evidenzia come, l’ultimo bando risalga al 2017 e la relativa graduatoria sia scaduta nel 2019, quindi la decisione presa da Consiglio Comunale è arrivata dopo ben 7 anni dall’ultimo bando e grazie all’interessamento del gruppo di minoranza, nonostante la validità della graduatoria stessa sia biennale, come previsto dal regolamento comunale".

"Nel frattempo, evidenzia lo stesso Gruppo Consiliare - molti alloggi Erp nel comune di Apecchio risultano liberi e pronti per essere assegnati. Inizialmente il Sindaco Nicolucci, a seguito del voto favorevole dell’intero organo, aveva espresso la disponibilità a procedere con l’organizzazione del nuovo bando, ma ad oggi, a ben quasi 4 mesi di distanza, non si hanno notizie in merito, 4 mesi che vanno a sommarsi agli anni precedenti di mancanza. L’unica risposta del Sindaco è stata, a seguito di 3 solleciti inviati, quella che il bando è in via di predisposizione, ma che ciò avverrà "compatibilmente con le incombenze ordinarie d’ufficio, peraltro aumentate negli ultimi mesi".

"Esprimiamo conclude ‘Apecchio Civica’- la nostra preoccupazione per la lentezza dell’amministrazione rimarcando l’enorme ritardo, chiedendosi quali sono le incombenze d’ufficio che non stanno facendo avanzare questo importante Bando e facendo presente che molti cittadini attendono con ansia notizie in merito all’indizione del nuovo bando e alla possibilità di accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica".