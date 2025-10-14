Comune rischia il default: “Nove cani da mantenere, ci costano 40mila euro”

Mercatino Conca (Pesaro), 15 ottobre 2025 – Il Comune di Mercatino Conca, poco più di 1000 abitanti in provincia di Pesaro Urbino, rischia il default per mantenere nove cani, che gravano sui conti dell’ente per circa 40mila euro l’anno. Un peso insostenibile, al punto da indurre il sindaco Omar Lavanna a chiedere aiuto ad alcuni parlamentari, al presidente del Consiglio e al presidente della Repubblica.

Gli animali sono ciò che resta di un allevamento abusivo, creato da una donna siciliana nella casa in cui era andata ad abitare in affitto nel 2021, nel territorio di Mercatino. Inizialmente i cani, di razza pitbull, erano 16, poi quattro sono stati ceduti. I rimanenti 12 erano tenuti in condizioni igienico-sanitarie precarie, separati l’uno dall’altro e chiusi in casa o in box fatiscenti in giardino, senza mai uscire. Nella lettera a Sergio Mattarella, Lavanna scrive che il tutto sia stato documentato “da numerose visite e verbali dei veterinari del sistema sanitario, che prescrivevano ogni volta alla donna di ottemperare alle prescrizioni di legge” e che, di fronte alle mancanze di lei, sia stato costretto a sottrarle quattro cani nel maggio 2023, poi portati nel canile di Ca’ Lucio, a Urbino. Nel tempo, però, con gli otto rimasti in capo alla donna ci sono stati problemi: addirittura, uno di loro “a gennaio 2024 uscì dall’abitazione e attaccò mortalmente un altro cane che stava passeggiando con il padrone”.

A questo punto, il sindaco fu costretto a sequestrarle pure i sei rimanenti (uno era morto, un altro era stato ceduto), che furono portati in canile. Con la morte di uno di questi, ne sono rimasti nove, di 3-4 anni d’età, accolti da strutture di Urbino, Fano e Pesaro ma mantenuti dal Comune. Nel frattempo, Lavanna non ha ricevuto risposta né da Roma, né dalla Regione Marche. “Vista l’aspettativa di vita di oltre 10 anni, rischiano di costarci mezzo milione di euro, perché non è facile farli adottare – commenta il sindaco –. Si tratta di spese a fondo perduto, quindi dobbiamo prenderle dal bilancio, sottraendole ad altri settori: nel 2024 e 2025 ci siamo riusciti, in futuro non so come faremo”. Il bilancio di Mercatino è di circa 2 milioni di euro, quasi tutti bloccati, tra costi fissi, spese per il personale, mutui e altro, quindi non c’è margine di manovra. Al punto che non ci sono soldi neanche per assumere un nuovo operaio: “Ne avevamo tre, di cui uno guida gli scuolabus e due si occupavano di manutenzione stradali – prosegue Lavanna –. Di questi, uno è andato in pensione e il revisore dei conti ci dice che, stanti così le cose, non possiamo sostituirlo. Assumerne uno nuovo costerebbe 32mila euro all’anno, il mantenimento dei cani costa molto di più”.