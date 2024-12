Comune: Nuovo Organigramma e Dirigenti per Maggiore Efficienza dal 2025

Dal primo febbraio 2025 cambia l’assetto organizzativo del Comune. "Abbiamo bisogno – ha commentato il sindaco Luca Serfilippi – di una macchina amministrativa più produttiva ed efficiente, che corra insieme a noi".

Nell’organigramma entrano due nuovi dirigenti e 2 funzionari (ex Apo), ai quali si si aggiunge una diversa distribuzione delle competenze. Uno dei due nuovi dirigenti (per la sua nomina si scorrerà la graduatoria del concorso già indetto) si occuperà di Servizi educativi, Ambiente e Ecologia Urbana. I Servizi educativi, infatti, sono stati separati da Cultura e Turismo che rimangono di competenza del dirigente Ignazio Pucci.

L’altro dirigente previsto in organico, ma che "al momento non sarà assunto", è il capo di gabinetto del sindaco di nomina fiduciaria. Al collega Adriano Giangolini è stata confermata l’Urbanistica (Prg e Sue-Sportello unico per l’edilizia privata) e in aggiunta gli sono stati affidati i Lavori pubblici, in precedenza di Federico Fabbri.

"Questa è una delle novità più importanti – ha sottolineato Serfilippi – per far dialogare pianificazione e lavori pubblici". Suap (Sportello unico per le attività produttive) e tutela del paesaggio avranno un loro dirigente a tempo indeterminato, sarà scelto mediante concorso.

Sui cambiamenti ai Lavori pubblici, il sindaco ha ribadito la necessità di intervenire "facendo delle scelte per dare impulso ad un settore di grande importanza". La competenza sul Personale passerà al dirigente dell’avvocatura comunale Federico Romoli, mentre novità assoluta è la costituzione della sezione Affari generali attribuita al dirigente Pietro Celani.

"Dopo anni di assenza del direttore generale, figura non più prevista, – ha commentato Serfilippi – si sentiva la necessità di un dirigente a cui affidare il funzionamento della macchina comunale. Celani avrà il compito di convocare la conferenza dei dirigenti e di coordinarne l’attività. Uniche eccezioni il dirigente del corpo di polizia locale, che fa capo al sindaco, e il segretario generale".

L’attuale segretario Stefano Morganti, andrà in pensione alla fine dell’anno, ma al momento "non è stata ancora individuata la persona che lo sostituirà".

Tra gli altri cambiamenti i Servizi sociali, già guidati da Roberta Galdenzi, acquisiranno il PariCentro legato alle Pari Opportunità, che in precedenza erano di competenza della Cultura, mentre l’Ufficio turismo si occuperà anche dei grandi eventi e cambierà nome per diventare "Ufficio Grandi eventi, Europa, Ricerca e gestione finanziamenti, Turismo".

Serfilippi ha anche ricordato l’aumento dell’indennità da 2 a 3 euro per gli agenti della Polizia locale impegnati nei servizi esterni e l’istituzione di un fondo da 30 mila euro per progetti speciali, come gli agenti di quartiere e la pattuglia che avrà il compito di monitorare le situazioni cittadine più critiche.

Cambiamenti anche per i funzionari ad elevata qualifica (ex Apo): 4 le nuove figure previste per gli Affari Generali, Personale e Avvocatura, Pianificazione e Demanio marittimo, Lavori pubblici-Grandi opere. "In realtà i funzionari nuovi sono solo due perchè – dice Serfilippi – non c’è più quello all’Economato e ne è stato tolto uno ai Servizi sociali".

Previsti una serie di ulteriori funzionari (ex direttori degli uffici) anche se il primo cittadino ha assicurato che l’unica spesa in più saranno gli 80 mila euro del dirigente ai Servizi educativi.