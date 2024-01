Comune si oppone ad iscrizione: ricorso

L’ufficio di Stato Civile del Comune si è rifiutato di iscrivere, nello stato di famiglia di un pesarese, il nominativo della sua compagna straniera. Il motivo è semplice: la donna non ha un permesso di soggiorno. Per questo, il dirigente Gianni Luca Galdenzi scrive: "La ricorrente è cittadina straniera ed è sprovvista di regolare titolo di soggiorno". Di fronte al rifiuto, il convivente pesarese ha fatto ricorso urgente al tribunale civile chiedendo l’iscrizione coatta della sua convivente nell’anagrafe comunale. Il Comune ha deciso di resistere in giudizio nominando gli avvocati del proprio ufficio legale per contrastare la ’pretesa’ della coppia.